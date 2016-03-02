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Dünya

WhatsApp üzerinden şiir paylaşan gence 3 yıl hapis cezası verildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan sanığın, "Devletin itibarına zarar verdiği" iddia edildi

02 Mart 2016 12:46

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir Ummanlıya, “WhatsApp üzerinden devletin itibarına zarar verme ve alaya alma kastıyla şiir yaydığı” gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 50 bin dirhem para cezası verildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Yüksek Federal Mahkemesi, Körfez ülkelerinden birinin vatandaşlığını taşıyan S.M.S. isimli 29 yaşındaki Ummanlı sanığa, “Devletin itibarına zarar verdiği ve Yemen'deki BAE şehitlerini korkaklıkla itham eden bir kaside yaydığı" gerekçesiyle söz konusu cezayı verdi.

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