Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi, Erdoğan’la görüşmek için Türkiye’ye geliyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye geliyor.

Independent Türkçe’nin haberine göre; daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüşen bin Zayed’in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı var. bin Zayed’in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE’nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak.

Söz konusu koridorla birlikte Süveyş Kanalı geçişli Sharjah - Mersin güzergahında deniz yoluyla 20 gün sürecek taşıma, İran üzerinden geçen güzergahla 6 ila 8 günde yapılabilir hale gelecek.

BAE’den yola çıkan ve İran’a Basra Körfezi üzerinden Türkiye’ye ulaşan nakliye 1 Kasım tarihinde Türkiye’ye ulaşmıştı.

İran söz konusu anlaşmayı resmi olarak duyurmuştu.

Bin Nayed’in çantasında özellikle bu yeni koridorla birlikte Türkiye’de yapılacak olan yatırımlar masaya yatırılacak.