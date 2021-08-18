Birleşik Arap Emirlikleri doğruladı; Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesi Abu Dabi'ye yerleşti

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye yerleştiği açıklandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.

Geçen pazar günü Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından akşam saatlerinde ülkeden kaçan Gani'nin nerede olduğu tartışma konusu olmuştu.

Tacikistan ve Özbekistan Gani'nin ülkelerine gelmediğini duyurmuştu. Gani'nin Abu Dabi'ye yerleştiği iddiası bugün BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamayla doğrulanmış oldu.

Gani'nin ülkesini terk etmesi tepkiyle karşılanmıştı

Gani, Taliban'ın Kabil'e girmesinden önceki gün yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı olarak vatanını savunmaya devam edeceğini duyurmuştu.

Gani'nin ayrıldığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile doğrulayan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ise "Afganistan'ı zor zamanda terk etti. Allah ondan hesap soracak" ifadelerini kullanmıştı.

Afganistan Savunma Bakanı Vekili Bismillah Muhammedi ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ellerimizi arkamızdan bağladılar ve vatanı sattılar. Gani ve ekibine lanet olsun" ifadelerin kullanmıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.