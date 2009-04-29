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Ekonomi

Birleşen KOBİ'ye vergi teşviki geliyor

Yılsonuna kadar birleşmek için başvuran KOBİ’ler üç yıl süreyle kurumlar vergisi indiriminden yararlanacak.

29 Nisan 2009 03:00

Birleşen KOBİ’ye vergi teşviki geliyor. Yılsonuna kadar birleşmek için başvuran KOBİ’ler üç yıl süreyle kurumlar vergisi indiriminden yararlanacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, KOBİ’lerin birleşmeleri durumunda 3 yıla kadar kurumlar vergisi indirimi öngörüyor.

Söz konusu indirimden 10 ila 250 işçi çalıştıran; 2008 sonu itibariyle yıllık net satışları toplamı 25 milyon lirayı geçmeyen ve aktif toplamı 25 milyon liradan az olan ticari işletmeler yararlanacak.

Tasarı ayrıca 200 milyon lirayı aşan yatırımlara da KDV iadesi getiriyor. Buna göre 200 milyon ve üzeri yatırımların yatırım aşamasında yüklenilen KDV’sinin iadesi öngörülüyor.

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, komisyona sunuşunda; kriz ortamında gelen bu düzenlemenin üretim ve istihdam açısından önemine dikkat çekti.

Tasarı, tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından alt komisyona havale edildi.

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