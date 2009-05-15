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Dünya

Birkaç yıla 20 nükleer ülke daha olacak

Birkaç yıl içinde dünyanın nükleer güç sahibi 20 yeni ülkeyle daha karşı karşıya kalacağı belirtildi

15 Mayıs 2009 03:00

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Başkanı Muhammed El Baradei, nükleer güç sahibi olan ülkelerin sayısının birkaç yıl içinde iki kattan fazla artacağını ve dünyanın nükleer güç sahibi 20 yeni ülkeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

The Guardian gazetesine demeç veren El Baradei, buna karşılık dünyanın büyük güçlerinin silahsızlanma konusunda radikal adımlar atması gerektiğini de bildirdi.

Nükleer silahlanma tehlikesinin özellikle Orta Doğu'da ciddi biçimde var olduğuna işaret eden El Baradei, bölgenin "saatli bomba" olarak adlandırılabileceğini ifade etti.

Halen nükleer silahların yaygınlaşmasıyla ilgili olarak uygulanmakta olan rejimin kendi adaletsizlikleri yüzünden parçalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında da bulunan El Baradei, "Herhangi bir rejimin başarılı olabilmesi için öncelikle adalet ve eşitlik içermesi gerekir ki, uygulanan rejim bundan mahrum" dedi.

UAEK'nin başkanlığını 11 yıldır yürüten 67 yaşındaki El Baradei'nin görevi kasımda sona erecek.

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