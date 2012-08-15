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'Birkaç Mehmet ölmüş, siz tatilinizi kesmeyin'

Demirtaş, "Bugün ortaya çıkan tablo gösteriyor ki AKP, sadece bu parlamentoyu kendi iktidar çıkarları için bir araç olarak görüyor" şeklinde konuştu

15 Ağustos 2012 02:33

BDP lideri Selahattin Demirtaş, terör konusunda Meclis’teki olağanüstü toplantıya katılmayan AKP’yi eleştirdi. Demirtaş, ''Birkaç Mehmet ölüvermiş ne olacak? Yeter ki tatiliniz yarıda kesilmesin'' dedi.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AKP TBMM Grubu'nun, Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılması karşısında Genel Kurul'a katılmamasını eleştirdi.

Genel Kurul'da hükümet sıralarının boş olduğunu anımsatan Demirtaş, ''AKP'ye göre bugün parlamentoda olmak, PKK'ya yardım yataklık yapmak, propagandasını yapmakmış. Herhalde AKP'nin savcıları, özel yetkili mahkemeler, bugün Genel Kurul'a katılan milletvekilleriyle ilgili örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla fezleke hazırlayıp gönderirler artık.'' dedi.

Geçmişte bütün sorunların Parlamento çatısı altında çözülmesi gerektiği ve Parlamento çatısı altında konuşulmayacak hiçbir sorun olmadığını ifade edenlerin, bugün ortada olmadıklarını dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

 

'Birkaç Mehmet ölüvermiş ne olacak'

 

‘’Birkaç Mehmet ölüvermiş ne olacak? Yeter ki sizin tatiliniz yarıda kesilmesin. Birkaç Mehmet ölüvermiş ne olacak? Parlamento niye toplansın ki. Bugün ortaya çıkan tablo gösteriyor ki AKP, sadece bu parlamentoyu kendi iktidar çıkarları için bir araç olarak görüyor’’

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