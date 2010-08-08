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Yaşam

BİRİNCİLİK TACI RUSYA'YA GİTTİ İZMİR (A.A)

08 Ağustos 2010 13:40

-BİRİNCİLİK TACI RUSYA'YA GİTTİ İZMİR (A.A) - 08.08.2010 - ''2009 Dünya Medeniyetler Kraliçesi Güzellik Yarışması'' İzmir'in Buca ilçesinde yapıldı. Buca Göletteki anfitiyatrodaki etkinlikte, Türkiye ve Irak'ın da aralarında bulunduğu 22 ülkeden katılan mankenler birinci olmak için yarıştı. Rain Ajans tarafından düzenlenen organizasyonda 22 ülkenin güzelleri, birincilik için podyuma çıktı. Yarışmanın jüri üyeleri arasında sanatçı Gönül Yazar, Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından Alp Yalman, Türkiye'nin ilk 'Altın Ayakkabı''lı futbolcusu olarak da bilinen Tanju Çolak, modacı Hanife Çetiner ve Organizasyonun Onursal Başkanı Süha Özgermi görev aldı. Birincilik tacını Rusya'dan Natalia Chirkova'nın taktığı yarışmada, Türkiye adına yarışan Naz Yıldız ikinciliği, Danimarka'dan Ane Sofia Kedsmand üçüncülüğü elde etti.

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