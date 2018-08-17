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Birinci sınıf emniyet müdürü kalp krizinden hayatını kaybetti

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdür Yardımcılığı'ndan birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Hayrettin Aslan (48), evinde kalp krizinden yaşamını yitirdi

17 Ağustos 2018 16:34

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdür Yardımcılığı\'ndan birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi eden Hayrettin Aslan (48), evinde kalp krizinden yaşamını yitirdi. Aslan\'ın daha önce de görev yaptığı Kastamonu\'da kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı olarak çeşitli birimlerde görev yapan Hayrettin Aslan, geçen ay birinci sınıf emniyet müdürlüğüne terfi etti ve Polis Teftiş Kurulu\'nda görev yapmaya başladı. Evli ve üç çocuk babası Hayrettin Aslan, Güzelbahçe Polis Lojmanları\'ndaki evinde bulunduğu sırada kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hayrettin Aslan\'ın daha önce İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı Kastamonu\'da da üç yıl önce kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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