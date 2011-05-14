T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü dönemiyle ilgili Başbakan Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı belgeye ilişkin “Birinci sayfayı açıklamamak ahlaksızlıktır” dedi.



Parti otobüsünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi,“Belgenin birinci sayfasını gördünüz mü? Görmediniz. Dürüst, ahlaklı adamsa belgenin tamamını açıklasın. Bu belge iki sayfa, birinci sayfasını neden gizliyor? Çünkü birinci sayfayı açıkladığında yalanı ortaya çıkacak. Onun sözleriyle kendisine sesleniyorum'' dedi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Ağır konuşuyorum'



Sende zerre kadar onur varsa, bu kadar ağır konuşuyorum, çıkarsın o belgenin birinci sayfasını da açıklarsın. Birinci sayfasını açıklasın benden de yanıtını alsın. Akrabalarımı SSK’ya aldığımı söylüyor. Bunlar eski iddialar. KİT Komisyonu tutanaklarında var bu iddialara verdiğim tüm yanıtlar. 65 bin kişilik SSK’da, bir şube müdürü, bir şef, bir daire başkanı, bir genel müdür yardımcısı- akrabam olarak göreve getirdiğim biri varsa adını açıklasınlar. Cumhuriyet tarihi boyunca en çok denetlenen kurumlardan biridir benim dönemimde SSK.





'Dokunulmazlık yoktu'



Devlet Denetleme Kurulu, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve diğer denetim kanallarından geçtik. Bu denetimlerin sonunda hazırlanan raporların hiçbirinde ‘Sorumlu Kemal Kılıçdaroğlu’dur’ diye tek bir cümle yoktur. Üstelik SSK Genel Müdürlüğü’nün dokunulmazlığı da yoktur. Ben savcıya gidip doğrudan kaç kez ifade verdim. Yani bizim dokunulmazlığımız yok ama bunu Recep Bey bilmez. Çünkü devlet yönetmeyi bilmez. Öte yandan hemşire okulları vardı. O okullardan mezun olanlar sınavsız alınırdı. Bunların arasında akrabam var mı yok mu bilmem. Pratisyen hekimler sınavsız alınırdı, kuruma sınavı ilk kez ben getirdim.



65 bin kişilik kurumda ben genel müdür olmadan önce de yakınlarım vardı, genel müdür olduktan sonra da. Bugün gidin Maliye Bakanlığı’nda da Adalet Bakanlığı’nda da akrabalarım var. Akrabalarımın bir yere sınavla girmeleri suç mu? Varsa sınavda bir yolsuzluk ‘hay hay’ başımın üstüne, aksi halinde hiçbir sorun yok. Varsa sınavda bir yolsuzluk ortaya çıkarsınlar. Başbakan’a çağrı yaptım, ‘Gel beraber SSK’yı konuşalım’ diye. Gelsin bütün bu olayları da konuşuruz. Eğer o belgenin ilk sayfası açıklanırsa, ÖSYM ile yapılan görüşmeler de orada vardır. ‘Bizim sınav takvimimiz uygun değildir’ vb. ayrıntılar vardır. Başbakan bunları açıklamıyor. Açıklasın onunla hesaplaşırız. Birinci sayfayı açıklamamak ahlaksızlıktır.





'Ciddi araştırsın'



Mailin hangi bilgisayardan geldiği belli, kime geldiği belli, o dönemde yapılan telefon konuşmaları da var büyük bir olasılıkla. Onların da açıklanması lazım. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir çağrım var. Bu olayı daha ciddi araştırsın. Ben bakan olacağım, adamın birisi adımı kullanacak ve ben göz yumacağım. Ne zaman ki birisi bu olayı gündeme getirdi, ondan sonra ben kalkacağım aslan gibi kükreyeceğim, ‘Ben bunu yapmadım’ diye. Daha önceden senin haberinin olması lazım.





Yazıcı’ya yanıt:



Merak ettiğim, bu mail gittikten sonra ÖSYM Başkanı ne yaptı? Bakanı aradı mı? ‘Sayın Bakan sizin böyle bir mailiniz geldi’ diye. Bir de o mail başka yerlere gitti mi? İkinci sorum Hayati Yazıcı neden suç duyurusunda bulunmak için olayı benim gündeme getirmemi bekledi? Bunun bir CHP komplosu olduğu yönünde bir açıklama yaptı. Sen hükümetsin bunu ortaya çıkarmak için 15 dakika yeter. Ortaya çıkarmıyorsan bu komplonun bir parçasısın.”





Ak Parti hediyesi



Kılıçdaroğlu, dünkü seçim mitingleri programını sabahın erken saatlerinde Kayseri’nin Tomarza ilçesinden başlattı ve sırasıyla, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu’daki konuşmalarının ardından Kırşehir’de düzenlenen il mitinginde konuştu. Nakşibendi Tarikatı’nın Anadolu’daki en önemli merkezlerinden biri olan Yahyalı’da kendini karşılayan kalabalıktan hayli memnun olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu, “80 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk defa kurbanlıklarınız bile ithal edildi. Elinizi vicdanınıza koyun oyunuzu öyle kullanın. Daha ne diyeyim. Haydi, Allah’a emanet olun” dedi. Kılıçdaroğlu bir öğrencinin taşıdığı “Bizim hiç şifremiz olmadı anne, şifreli hayat oh ne rahat” yazılı dövizi okuyunca vatandaşlar alkışladı. Yeşilhisar Belediye Başkanı İhsan Ünal ile Ak Parti İlçe Başkanı Burhanettin Bolat parti otobüsüne binerek Kılıçdaroğlu’na yöreye özgü el yapımı “Soğanlı Bebeği” hediye etti.





