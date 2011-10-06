-Birinci ''Ergenekon''da tahliye İSTANBUL (A.A) - 06.10.2011 - Birinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilen Cumhuriyet Gazetesine molotofkokteyli atılması dosyası kapsamında tutuklu bulunan Fatih Derdiyok tahliye edildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık ve avukatların taleplerini celse arasında karara bağladı. Buna göre mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Muzaffer Tekin'in 6 Ağustos, Özkan Kurt'un 9 Eylül ile Hikmet Çiçek'in avukatı Hikmet Fırat Aslan'ın da son duruşmada sarf ettiği sözleri nedeniyle gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların kullandığı değerlendirilen ve adlarına kayıtlı olduğu tespit edilen telefon numaralarının aylık kullanım ücretlerinin ne şekilde ödendiği, nakit veya herhangi bir hesap numarasından ödenip ödenmediğinin sorulması için İletişim Hizmetleri Müdürlüğüne yazı yazılmasına hükmetti. Tutuklu sanıklardan İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in avukatlarından Hasan Basri Özbey'in 7 Haziran'daki 149'uncu ile 9 Eylül'deki 196'ncı celselerde duruşmayı önemli ölçüde aksatacak ve mahkemenin saygınlığını, otoritesini zedeleyici sözler sarf edip davranışlar sergilediğini ifade eden mahkeme heyeti, bu tür eylem ve sözlerin duruşmayı önemli ölçüde aksatacağına kanaat getirildiğini kaydetti. Özbey'in müvekkili olan sanıkların başka avukatlarının da bulunduğunu belirten mahkeme heyeti, Özbey'in gelecek celselerden itibaren 16 duruşmadan men edilmesine, bu kararın da İstanbul Barosu Başkanlığına bildirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Özbey'in ayrıca 196'ncı celsedeki sözleri ve davranışları nedeniyle de gereğinin yapılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. -1990'lı yıllardaki ''Ergenekon''- Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, 1990'lı yıllarda Erol Mütercimler tarafından gündeme getirilen, Can Dündar ve Celal Kazdağlı'nın yazdığı kitaba konu olan, Aydınlık Dergisinin bazı sayılarında yer verilen vesair köşe yazarlarının yazılarında geçen askeriye içinde olduğu belirtilen ''Ergenekon'' adlı yapılanma hakkında, bu yayınlardan ve tespitlerden dolayı gerek o tarihlerde, gerekse daha sonra herhangi bir tahkikatın yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa da sonucunun bildirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanık ve avukatlara ayrılan talep günlerindeki konuşma süresini de yarım saatten 15 dakikaya indirdi. Tutuklu sanıklardan Fatih Derdiyok'un isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamı, delil durumu ve yattığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu. Mahkeme heyeti, aralarında Perinçek ve Veli Küçük'ün de bulunduğu diğer 26 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.