Birinci dönem TEOG ortak sınavları sona erdi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen birinci dönem ortak sınavları sona erdi.

Bu kapsamda, dün gerçekleştirilen oturumların soru ve cevapları saat 14.00'te, bugünkü sınavların soru ve cevapları ise saat 14.00-18.00 saatleri arasında videolu olarak "www.eba.gov.tr" internet adreslerinde yayınlanacak.

Toplam 1 milyon 190 bin 826 öğrencinin başvurduğu sınav, yurt genelinde 970 merkezde, 16 bin 235 okulda, 93 bin 342 salonda, yurt dışında ise 7 ülkede, 14 merkezde, 21 okulda, 72 salonda gerçekleştirildi.

Mazeret sınavları 17-18 Aralık'ta

Sınavda her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanıldı ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika, teneffüs araları 20 dakika oldu.

Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında, kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava girdi.

Bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihaz ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veya radyo gibi iletişim araçları sınava sokulmadı.

Öğrenciler, 17-18 Aralık'ta mazeret sınavlarına girecek. Sınav sonuçları ise ocakta açıklanacak.