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BİRİNCİ "ERGENEKON"DA 169. DURUŞMA TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2010 01:42

-BİRİNCİ "ERGENEKON"DA 169. DURUŞMA TAMAMLANDI İSTANBUL (A.A) - 09.12.2010 - Birinci ''Ergenekon'' davasının 169. duruşması yapıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli Tuğgeneral Veli Küçük, Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 tutuklu sanık katıldı.  Duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan kararlar, üye hakim Sedat Sami Haşıloğlu tarafından açıklandı. Buna göre mahkeme heyeti, bu hafta ve geçen haftaki yazılı ve sözlü taleplerin celse arası değerlendirilmesine hükmetti. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Ocak 2011'e erteledi. Bu arada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün'ün, daha önceki kararlarda olduğu gibi, Doğu Perinçek ve Sevgi Erenerol'un da aralarında bulunduğu 14 kişinin tahliye edilmeleri yönünde oy kullandığı görüldü.

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