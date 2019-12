‘Birileri postal sesine hasret kalmış'

TBMM eski Başkanı, AKP Manisa Milletvekili Bülent Arınç, Türkiye'de AKP dışında başka alternatif bulunmadığını öne sürerek, “Birileri demokrasiden ümidini kesmiş de postal sesine hasret kalmış olabilir'' dedi.



Arınç, AKP Kars Milletvekilleri Zeki Karabayır ve Mahmut Esat Güven ile Belediye Başkan Adayı Nevzat Bozkuş'un da katıldığı Turgutreis Düğün Salonu'ndaki toplantıya katılarak konuşma yaptı. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı toplantıda 1 saat kadar kürsüde kalan Bülent Arınç, AKP'nin alternatifi olmadığını savundu, birilerinin postal sesine hasret kaldığını ileri sürdü. Arınç, şöyle konuştu:



“Türkiye'de krizle, ekonomik kalkınmayla ilgili olarak her şeyi AKP iktidarı yapacak. Başka bir partinin herhalde partilerin dışında beklentileri yoktur. Gene ihtiyatlı konuşalım, çünkü birileri demokrasiden ümidini kesmiş de postal sesine hasret kalmış olabilir. Ama ben partiler için söylüyorum: Siyaset, seçim, sandık, demokrasi, her oy eşit ve kendilerinin de seçime girecek cesareti olacaksa bu işten onlara ekmek yok. Yaparsa AKP, başarırsa AKP yapacak. Çünkü hastaneleri, yolları, eğitim kurumlarını o yaptı, milletin cebine o parayı koydu. Siyaseti siyaset haline getirdi ve güçlendirdi. O yüzden biz demokrasi aşığıyız, milletin iradesine güveniriz. Milletin iradesi bir gün bizi yüzde 47'den yüzde 7'ye düşürürse bu milletin kararıdır. `Ey millet sana saygı duyuyoruz' demesini de biliriz. Biz böyle bir partiyiz. Eskiden `höt' dedi mi bir tanesi, tabana kuvvet kaçarlardı. Demirel'e mektup geldi `Hükümetten ayrıl' diye. Şapkasını aldı gitti. Sordular; `Ya baba şapkanı da aldın gittin' diye. `Bir de onu mu bırakacaktım' dedi. `Koltuk zaten gitti, bir de şapka mı gidecek?' Baba şapkayı kurtardı ama demokrasiyi kurtaramadı. Biz öyle `höt'lerle `möt'lerle falan değil ha. Neler gördük neler. Çok şükür, Türkiye'nin eksikliğinden kaynaklanan eksikliğimiz, hatamız yok. Ama son zamanlarda hepiniz hissediyorsunuz ki, bir ekonomik sıkıntı var. Bu sıkıntı Türkiye'nin kendi içinden kaynaklanmıyor. Dünyada ABD'den başlayan global kriz var. Bankalar finans kuruluşları battı. Türkiye'de Temmuz ayına kadar bunu düzeltecek ve ondan sonra da koşmaya başlayacak.''



‘Yüzde 20’den aşma gerisinden şaşma’



CHP Genel Başkanı Baykal ile MHP lideri Başkanı Bahçeli'yi esprili üslupla eleştiren Arınç, iki liderin de yüzde 20'yi aşma gibi bir problemi olmadığını öne sürdü. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Bülent Arınç, şöyle devam etti:



“Baykal kendi oy oranına bakmıyor. Yüzde 20'nin üstüne çıkamamış 20 seneden beri. Ama diyor ki; `AKP yüzde 52'den aşağı alırsa başarısız olacak.' Böylesi de görülmedi. Kendisinin ne alacağından, iddiasının ne olduğundan bahsetmiyor. Komşusundan bahsediyor. `Yüzde 52'den az olursa' diyor. Demek ki, yüzde 52'ye kadar ümidi var da 1 puan düşse sevinecek garibim. Sevinecek, bayram edecek. Zil takıp oynayacak. Sen kendine bak kardeşim. Sen diyebiliyor musun ki; `Ben yüzde 30 alacam' yok. `Ben iktidar olacağım', yok. Haşa, böyle bir şey ister mi sayın Baykal. Rahatı bozulsun, hiç mümkün mü? Evinde oturacak, kahvesini içecek. Televizyonun karşısında oturacak, ondan sonra çıkacak 1- 2 saat genel merkezde buluşacak. Ekonomiymiş, şuymuş buymuş, gazeteler ne yazıyorsa o konuda beyanat verecek. Terlemek, üşümek, doğudan batıya koşturmak yok. Ee, böyle muhalefete can kurban kardeşim. Yüzde 20'den aşma, gerisinden şaşma. Onların problemi bu. Sen Bahçeli'nin `Biz yüzde 20'yi aşacağız' sözünü duydunuz mu? `İktidar olacağız' diye iddiası var mı? Yok. Şunun için söylüyorum: Birileri diyebilir ki, bu ekonomik kriz sebebiyle bunlar gitsin. Bu çok boş bir laf. Bunun ciddi olması için ben şunu soruyorum: Peki AKP gitsin, kim gelecek? Var mı gelme iddiasında olan birisi? Yok, açıkça yok. Kimse de `ben varım', demiyor. Diyelim ki, şu `ben varım' dedi. Bakıyoruz adam, hiç gelecek adama da benzemiyor. Yani sen geleceksin de ne yapacaksın?''