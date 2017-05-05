T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Biriktirdiği paraları kocasından saklamak için yuttu

Doktorlar, paranın sadece bir kısmını çıkarabildi

05 Mayıs 2017 00:28

30 yaşındaki Kolombiyalı bir kadın, 7 bin 500 doları kocasından saklamak için yuttu. Doktorlar, kadının midesinden sadece  5 bin 700 doları çıkarabildi.

Sputnik’in haberine göre, Kolombiya'da bir kadının, biriktirdiği paraları kavga ettiği kocasından saklamak için, 100 dolarlık banknotlar halinde en az 7 bin doları yuttuğu bildirildi.

30 yaşındaki kadını ameliyat eden doktorlar, Kolombiyalı kadının midesi ve ince bağırsağından 57 adet 100 dolarlık banknot çıkardıklarını, geri kalan paraların ise kalın bağırsaktan geçtiğini belirtti. 

​Santander Üniversitesi Hastanesi'nın Cerrahi Bölümü Başkanı Juan Paulo Serrano, banknotların ambalajlanmamış veya paketlenmemiş olmasının, paraların yasadışı yollarla taşımadan ziyade umutsuz haliyle yutulduğuna işaret ettiğini söyledi.

Yerel RCN televizyonuna konuşan kadın ise, kocasıyla tatile çıkmak için, ev eşyalarınının bir kısmını satıp söz konusu paraları biriktirdiğini ifade etti.

 

ETİKETLER

Kolombiyadoktorparamide

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24