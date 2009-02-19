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Biricik Suden siyasete girdi

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, AK Parti saflarından siyasete atıldı.

19 Şubat 2009 02:00

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, AK Parti saflarından siyasete atıldı. Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi adayı olan Suden "46 yaşındayım, eğlence bitti. İş yapacağım!" diyor..

İnandığım insanlar

Biricik Suden, siyasete atıldı, AK Parti'den Beyoğlu Meclis Üyesi adayı oldu! Seçimi kazanırsa, belediyenin tasarım danışmanı olacak. AK Parti'nin belediyeciliğini başarılı bulan Suden şunları söyledi: "Politik söylemlerim olmayacak. İnandığım insanlarla birlikteyim. Kadir Topbaş ve Ahmet Misbah Demircan çok başarılı. Bu bana yetiyor. Siyaseti bu anlamda yaşıyorum."

Eleştirecek kimse yok

"Eleştirilere kulağım tıkalı" diyen Suden şöyle konuştu: Şu an 46 yaşındayım. Eğlenceyi zamanında yaptık. Tabii ki çevrem çok geniş ama altı yıldır hiç sosyal hayatım yok. Eleştiri gelebilecek çevrelerde değilim. Zaten bireysel fikirlerim var. Asla sürü psikolojisi yaşamam!

(Sabah)









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