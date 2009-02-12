Biri tüm illeri gözetleyecek!

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, ‘Tüm illerimizde 2 ay içerisinde MOBESE sistemi kurulmuş olacak’ dedi.



Erzurum'da bir otelde düzenlenen Bölge Valiler Toplantısına katılan Bakan Atalay, toplantının ardından yeni kurulan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



Güvenlik merkezinde kurulumu tamamlanan ve deneme yayını sürecinde bulunan MOBESE sistemi ile ilgili bilgi alan Bakan Atalay, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sistemin bir an önce tüm illerde yaygınlaştırılması için çalıştıklarını bildirdi.



Erzurum’da bir ay sonra



Erzurum'da MOBESE merkezinin 1 ay sonra açılışının yapılacağını belirten Atalay, "2008 yılının Ocak ayında Ankara'da yaptığımız valiler toplantısında 81 ilin valisine (bir an önce MOBESE sistemini başlatalım) dedik. O zaman bu sistem sadece İstanbul'da çalışıyordu. Şimdi illerimizin büyük bir kısmında var. 15 ilimizde de ya ihale sürecinde ya da tamamlanmak üzere" diye konuştu.



Önleyici güvenlik denilen uygulamalar ve güvenli yaşam açısından söz konusu sistemin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Atalay, şunları kaydetti:



"Bu manada bizim tecrübemiz, önleyici güvenlik dediğimiz uygulamanın en önemli unsuru bu. Caydırıcı. Özellikle ana caddelerin, iş yerleri ve bankaların korunması, oto hırsızlığına karşı yani şehirde mümkün olabildiğince güvenli hayatın sürebilmesi için çok önemli tedbir. Ayrıca sistemin güvenlik çalışmalarını da birçok yönden kolaylaştırıcı yönü var. Tüm illerimizde, 2 ay içerisinde MOBESE sistemi kurulmuş olacak."



Bakan Atalay'a, ayrıca Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.



Daha sonra güvenlik merkezi binasını gezen Atalay, polis memurlarıyla da bir süre sohbet etti.

