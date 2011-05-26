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BİRİ POLİS 7 YARALININ İSİMLERİ İSTANBUL (A.A)

26 Mayıs 2011 13:56

-BİRİ POLİS 7 YARALININ İSİMLERİ İSTANBUL (A.A) - 26.05.2011 - Beşiktaş'ın Etiler semtinde meydana gelen patlamada yaralanarak, Okmeydanı ve Şişli Etfal Hastanelerinde tedavi altına alınan biri polis 7 kişinin isimleri belirlendi. Etiler Polis Meslek Yüksek Okulu yakınındaki Koç Köprüsü'nün altında meydana gelen patlamada yaralanarak Şişli Etfal hastanesine kaldırılanların polis memuru Üzeyfe Erdem, İETT şoförü Seyfi Erdem, Yazgülü Şubatlı, Sami Işık ve soyadı öğrenilemeyen Agof adlı kişiler olduğu öğrenildi. Buradaki yaralılardan Yazgülü Şubatlı'ın hayati tehlikesi olmamasına karşın durumunun ağır olduğu belirtildi. Okmeydanı Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların ise Ayten Bal ile Ceyhan Mercan olduğu belirtildi. Ayağından yaralanan Ayten Bal'ın ameliyata alınacağı bildirildi.

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