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Biri otomobile ateş etti, diğeri yaktı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de meydana gelen iki ayrı olayda, Birkan K

02 Şubat 2018 19:29

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de meydana gelen iki ayrı olayda, Birkan K., trafikte tartıştığı kişinin otomobiline tabancayla ateş etti; Ramazan C. de husumetlisinin park halindeki otomobilini benzin döküp yaktı. 2 şüpheli tutuklandı.
Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi\'nde meydana gelen olayda, iddialara göre, Birkan K., trafikte yol verme meselesinden tartıştığı Şaban D.\'nin otomobiline tabancayla 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Birkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Seyitgazi ilçesinde meydana gelen olayda da Recep K.\'ye ait park halindeki otomobil gece üzerine benzin dökülerek yakıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekiplerinin yaptığı çalışmalarla, şüpheli Ramazan C. yakalandı. Aralarında husumet olduğu için Recep K.\'nin otomobilini yaktığı öne sürülen Ramazan C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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