T24 LogoT24 Logo
Spor

Biri Nadal'ı durdurdu!

Erkekler yarı final mücadelesinde Murray, nefesleri kesen maçta dünya klasmanının 1 numarası Nadal'ı 3-1 yenerek finalde Federer’in rakibi oldu.

08 Eylül 2008 03:00


Erkekler yarı final mücadelesinde Andy Murray, nefesleri kesen maçta dünya klasmanının 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek finalde Roger Federer’in rakibi oldu.

Bir gün önce Andy Murray 2-0 önde iken yağmur nedeniyle ertelenen maçta Murray, dünya klasmanının yeni 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

21 yaşındaki İskoçyalı, tenis kalitesinin en yükseğe çıktığı mücadeleninin 3. setini 6-4 kaybettikten ve 4. sette kontrolü zaman zaman rakibine kaptırmasına rağmen kritik oyunlardaki harika vuruşları ile maçı lehine çevirmeyi bildi.

4. setin 7. oyununda servis kırarak avantajı yakalayan Murray, seti de 6-4 kazanarak, bu yıl 8 turnuva şampiyonluğu bulunan Nadal'ı devirmeyi başardı.

Andy murray, bu zaferle 72 yıl aradan sonra grand slam kazanan ilk britanyalı tenisçi olma iddiasını da sürdürdü.

Son olarak 1936 yılında yine Amerika Açık'ta Fred Perry britanya adına şampiyonluğa ulaşmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24