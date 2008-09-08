Biri Nadal'ı durdurdu!



Erkekler yarı final mücadelesinde Andy Murray, nefesleri kesen maçta dünya klasmanının 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1 yenerek finalde Roger Federer’in rakibi oldu.



Bir gün önce Andy Murray 2-0 önde iken yağmur nedeniyle ertelenen maçta Murray, dünya klasmanının yeni 1 numarası Rafael Nadal'ı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



21 yaşındaki İskoçyalı, tenis kalitesinin en yükseğe çıktığı mücadeleninin 3. setini 6-4 kaybettikten ve 4. sette kontrolü zaman zaman rakibine kaptırmasına rağmen kritik oyunlardaki harika vuruşları ile maçı lehine çevirmeyi bildi.



4. setin 7. oyununda servis kırarak avantajı yakalayan Murray, seti de 6-4 kazanarak, bu yıl 8 turnuva şampiyonluğu bulunan Nadal'ı devirmeyi başardı.



Andy murray, bu zaferle 72 yıl aradan sonra grand slam kazanan ilk britanyalı tenisçi olma iddiasını da sürdürdü.



Son olarak 1936 yılında yine Amerika Açık'ta Fred Perry britanya adına şampiyonluğa ulaşmıştı.

