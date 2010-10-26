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Dünya

Biri Merkel'i takip ediyor

Bild gazetesi Merkel'in güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen bir kişi tarafından takip edildiğini yazdı.

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Alman Bild gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son günlerde güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen bir kişi tarafından takip edildiğini yazdı.

Haberde, söz konusu kişinin, geçen hafta Başbakan Merkel'in haftasonunu geçirdiği evin önüne kadar geldiği, kapısının zilini çaldığı belirtildi. Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği, zanlının, Merkel'e bir mektup gönderdiğini ancak Merkel'in yanıt vermemesinden dolayı öfkeli olduğu, şu an psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi. Olayla ilgili olarak Neuruppin savcılığı soruşturma başlatırken, söz konusu kişinin geniş güvenlik önlemlerinin alınmış olunduğu Merkel çiftinin evine nasıl ve ne şekilde girdiği henüz aydınlatılamadı.


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