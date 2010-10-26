Biri Merkel'i takip ediyor

T24 - Alman Bild gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in son günlerde güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen bir kişi tarafından takip edildiğini yazdı.



Haberde, söz konusu kişinin, geçen hafta Başbakan Merkel'in haftasonunu geçirdiği evin önüne kadar geldiği, kapısının zilini çaldığı belirtildi. Söz konusu kişinin kimliğinin tespit edildiği, zanlının, Merkel'e bir mektup gönderdiğini ancak Merkel'in yanıt vermemesinden dolayı öfkeli olduğu, şu an psikolojik tedavi gördüğü kaydedildi. Olayla ilgili olarak Neuruppin savcılığı soruşturma başlatırken, söz konusu kişinin geniş güvenlik önlemlerinin alınmış olunduğu Merkel çiftinin evine nasıl ve ne şekilde girdiği henüz aydınlatılamadı.





