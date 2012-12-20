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Birgün'ün reklamına Erdoğan'dan tazminat davası

Birgün gazetesinin tartışmalara yol açan reklamına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tazminat davası açtı

20 Aralık 2012 17:53

Birgün gazetesinin yeni yazarlarını tanıtmak amacıyla ilk sayfasında yayınladığı reklama Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle dava açtı. Gazetede yazacağı duyurulan yazarların da tepkisine yol açan reklamda Erdoğan'ın gözlerinin bant ile kapatılarak "yüz kızartıcı suç" işlemiş gibi gösterildiğini iddia eden Erdoğan'ın avukatları, yayının tam sayfa halinde yayımlanmasının basın özgürlüğü dışında değerlendirilmesi gerektiğini savundular. Erdoğan'ın avukatları reklamın "siyasi ve ideolojik tavır" olarak yayımlandığını dile getirdi. Avukatlar, reklam nedeniyle uğradığı zarar nedeniyle Başbakan Erdoğan için 100 bin TL manevi tazminat talebinde bulundu

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