BirGün'e açılan Cumhurbaşkanı’na hakaret davası; karar 11 ay 20 gün hapis

BirGün yöneticileri Barış İnce, Berkant Gültekin ve Can Uğur’un “Katil ve hırsız Erdoğan” manşetinden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Davada 3 gazeteciye 11 ay 20 gün hapis cezası verilirken cezanın ertelenmesine hükmedildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, BirGün Gazetesi yöneticileri Barış İnce, Berkant Gültekin ve Can Uğur’un “Katil ve hırsız Erdoğan” manşetinden dolayı “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasından 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar verildi.

"Sindirme kampanyasına teslim olmayacağız"

2 Aralık’ta görülen davanın ilk duruşmasında BirGün çalışanları, manşetlerinin arkasında olduklarını dile getirmiş ve toplumun muhalif kesimlerine dönük ‘cumhurbaşkanına hakaret’ adı altında başlatılan sindirme kampanyasına teslim olmayacaklarını söylemişlerdi.

Karar çıktı

Davanın bugün görülen duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, gazeteciler Barış İnce, Berkant Gültekin ve Can Uğur'a ayrı ayrı 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezanın ertelenmesine hükmetti.