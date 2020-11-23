Birgün yazarı Timur Soykan: Son bir haftada yaşananlar, artık direksiyonun Erdoğan'ın ellerinde olmadığını ortaya koydu

Birgün gazetesi yazarı Timur Soykan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin duvara yaklaştığını ve direksiyonu çevirmek zorunda kaldığını belirterek, "Hukuk, insan hakları reformları, dış ilişkilerde yeni sayfa vaatleriyle bir çıkış bulmaya çalışıyor. Daha dün düşman olan dış güçlere mavi boncuklar dağıtıyor.

Ancak Erdoğan’ın mavi-turuncu ışıklar saçan, lüks otomobil dolu konvoyu çok kalabalık. Tek adamlık hülyasıyla kurup 50 artı 1 ile esirine dönüştüğü sistemde eli kolu bağlı. Hemen arkasındaki ‘klasik otomobil’ meraklısı iktidar ortağının sinyali ters yönü gösteriyor." diye yazdı.

Son bir haftada yaşananların, artık direksiyonun Erdoğan'ın ellerinde olmadığı gerçeğini ortaya koyduğunu iddia eden Timur Soykan, "Erdoğan dün MHP’ye övgüler düzüp ‘İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var’ derken yenilgisini ilan ediyordu. Sözlerinin aksine duvara doğru giderken hayata geçirecek politikası yok. Cumhur İttifakı’ndayken basit hamlelerinin bile mümkün olmadığını biliyor. Kimsenin şüphesi olmasın güzel sözler koalisyonda açılan yarayı iyileştirmeyecek. Şimdilik sinyali kapatan Erdoğan, ortağını yolda terk etmenin planlarını yapacak. Başka çaresi yok…" ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...