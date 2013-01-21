Birgün gazetesi muhabiri gözaltına alıındı

BirGün Gazetesi muhabiri Duygu Kıskanç Adana'da Gençlik Muhalefi'nin Patriotların yerleştirilmesini protesto yürüyüşünü takip ederken gözaltına alındı.

Polis barikat kurarak, İncirlik Üssü'ne yürümek isteyen Gençlik Muhalefeti'ne izin vermedi. Gençlik Muhalefeti üyeleri yürüyüşü sürdüreceklerini belirterek "ABD askeri olmayacağız", "Katil ABD, taşeron AKP" sloganları ile yürüyüşe geçti. Bunun üzerine polis protestoculara cop ve biber gazıyla saldırdı.

Polis protestocularla beraber eylemi takip eden Birgün Gazetesi muhabiri Duygu Kıskanç'ı da gözaltına aldı. Resmi twitter hesabından olayı duyuran BirGün Gazetesi muhabirleri Kıskanç'ın derhal serbest bırakılmasını istedi.