BirGün gazetesi Mine Kırıkkanat söyleşisinde geçen "aşağılayıcı" ifadelerle ilgili özür diledi

BirGün gazetesi, muhabir Özlem Özdemir’in yaptığı Mine Kırıkkanat söyleşisinde geçen PKK’lı kadınlar hakkındaki ifadeler sebebiyle özür diledi. Kırıkkanat’ın yeni çıkan kitabı nedeniyle yapılan söyleşiye dair gazeteden yapılan özür açıklamasında, “Söyleşide maalesef ki aşağılayıcı, onur kırıcı ifadeler bulunmaktadır. Gazeteci röportaj yaptığı yazarların, sanatçıların fikrine de müdahale etmez, takdiri kamuoyuna bırakır. Buradaki sorun ise hem soruda hem de yanıtlarda kullanılan, eleştiri sınırlarının dışında farklı algılanabilecek ifadelerdir” dendi. BirGün gazetesi, ‘Pazar Kahvaltısı’ ismiyle yayımlanan söyleşi serisine dair “Konseptinin naifliği, bizi yazıyı gerekli incelemeye tabi tutmadan koyma rehavetine sokmuştur” denilerek “Bu editoryal zaaftan dolayı tüm değerli okurlarımızdan özür dileriz” ifadeleri kullandı.

Sosyal medyada ve gazetenin okuyucuları tarafından tepkilere sebep olan kısımda PKK “içindeki kadınların erkekler tarafından ezilerek ‘parya muamelesi’ gördüğünü” iddia eden Kırıkkanat’a muhabir Özdemir, "Kadınlar mal gibi yani?" diye sordu. Mine Kırıkkanat, bu soruya "Aynen öyle" ifadeleriyle yanıt verdi.

BirGün'ün yayımladığı 'Açıklama ve özür' başlıklı yazı şöyle:

"Değerli okurlarımız,

"8 Mayıs 2016 tarihli Pazar ekimizde yayımlanan Mine Kırıkkanat söyleşisi içerisinde maalesef ki aşağılayıcı, onur kırıcı ifadeler bulunmaktadır. Gazeteci her kesime soru sorar; röportaj yaptığı yazarların, sanatçıların fikrine de müdahale etmez, takdiri kamuoyuna bırakır. Buradaki sorun ise hem soruda hem de yanıtlarda kullanılan, eleştiri sınırlarının dışında farklı algılanabilecek ifadelerdir. “Pazar Kahvaltısı” konseptinin naifliği, bizi yazıyı gerekli incelemeye tabi tutmadan koyma rehavetine sokmuştur. Fark ettiğimizde gazete basıldığı için sadece Web sitesinde düzeltme yapmak mümkün olmuştur. Bu editöryal zaaftan dolayı tüm değerli okurlarımızdan özür dileriz. Duruma sebebiyet veren çalışma arkadaşlarımızla ilgili durumu da kurullarımızda değerlendireceğiz.

"Yayın hayatını etnik, cinsel, dinsel ayrımcılıkla mücadeleyle geçirmiş ve bu yüzden pek çok bedel ödemiş gazetemizin bu tarz bir durumla anılmasından dolayı üzüntülerimizi bir kez daha belirtiriz. Sosyal medya linçini takdirinize bırakıyoruz. Bizler bir elin parmaklarını geçmeyen muhalif basın dünyasında, üzerimizdeki sorumluluğu bilerek bundan böyle çok daha dikkatli olacağımıza söz veriyoruz."