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Politika

Birgün gazetesi editörü Burak Ekici, gözaltına alındı

Polis, Ekici'nin bilgisayarına ve cep telefonuna da el koydu

10 Ağustos 2017 11:02

Birgün gazetesi editörlerrü Burak Ekici, sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde hiçbir bilgi verilmeksizin polis tarafından gözaltına alınan Ekici, Vatan Emniyeti'ne götürüldü.

Polis, Burak Ekici'nin bilgisayarına ve cep telefonuna da el koydu.

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