Birgün, Ensar Vakfı'yla AKP arasındaki ilişkinin haritasını yayımladı

Karaman’da Ensar Vakfı ve KAİMDER'e ait yurtlarda kalan 10 erkek öğrenciye ’cinsel istismarda’ bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 54 yaşındaki sınıf öğretmeni Muharrem Büyüktürk'e 'müstehcen görüntüleri izletme', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'hürriyeti tahdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 508 yıl 3 ay hapis cezası verildi. İlk duruşmada biten davada mahkeme herhangi bir indirime gitmedi. Avukatların, kovuşturmanın Ensar Vakfı ve KAİMDER'i de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebi mahkeme tarafından reddedildi. Birgün gazetesi, Ensar Vakfı'yla AKP arasındaki ilişkinin haritasını yayımladı. Haritada, Ensar Vakfı kurucularından Ömer Dinçer'in Başbakanlık Müsteşarı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSG) Bakanı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi önemli görevlere getirilmesi dikkat çekti.

Haritaya göre ayrıca, Ensar Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Sarımermer, Abdullah Gül’ün kızıyla evlendi. Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Sarımermer ayrıca, Kadir Topbaş’ın oğlu Ersan Topbaş’ın iş ortağı ve TÜRGEV’le Ensar’ın ortaklaşa kurduğu Turken Vakfı’nın yöneticilerinden olan Halil İbrahim Bacacı ile şirket kurdu.

Veriler: Haziran Eğitim Komisyonu ve Onur Erem

Harita: Onur Erem ve GraphCommons

Analiz: Haziran Eğitim Komisyonu

Haritada dikkat çeken bağlantılardan bazıları şöyle:

>> Ensar kurucularından Ömer Dinçer Başbakanlık Müsteşarı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik (ÇSG) Bakanı ile Milli Eğitim Bakanlığı koltuklarına getirildi.

>> Ensar Ankara Yönetim Kurulu üyelerinden Naim Gürhan Keskin ÇSG Bakanlığı’nda Müdür, Davut Güney Tapu Kadastro Genel Müdürü, Nusret Yazıcı İŞKUR’da Genel Müdür, Tarım Bakanlığı’nda Müsteşar, Münib Karakılıç Enerji Bakanlığı’na bağlı TETAŞ’ta Genel Müdür yapıldı.

>> Ensar Mütevelli Heyeti’nden Serdar Karagöz Daily Sabah Genel Yayın Yönetmeni oldu. Aynı heyetten Şeref Kazancı THY Kargo Başkan Yardımcısı yapılırken kardeşi Şenol da Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi.

>> Kabataş'ta saldırıya uğradığını öne süren Zehra Develioğlu ve Kadir Topbaş’ın avukatı olan Ensar Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Abdurrahman Kayapınar THY’nin ortağı olduğu Turkish Ground Services’ın yönetim kuruluna atandı.

>> Ensar Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Mehmet Sarımermer, Abdullah Gül’ün kızıyla evlendi. Abdullah Gül Üniversitesi Destekleme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi de olan Sarımermer ayrıca, Kadir Topbaş’ın oğlu Ersan Topbaş’ın iş ortağı ve TÜRGEV’le Ensar’ın ortaklaşa kurduğu Turken Vakfı’nın yöneticilerinden olan Halil İbrahim Bacacı ile şirket kurdu.

>> Ensar Mütevelli Heyeti’nden Hilmi Türkmen Üsküdar Belediye Başkanı oldu, Ensar’a bina tahsis etti.

>> Ensar kurucularından Feyzullah Kıyıklık önce Bağcılar Belediye Başkanı, ardından AKP Milletvekili oldu.

>> Ensar kurucularından Kadir Topbaş, İBB Başkanı oldu ve Ensar Vakfı'na yurt tahsis etti.

>> İBB’ye ait Hamidiye Su’yun dağıtımı Ensar kurucusu ve İlim Yayma Cemiyeti üyesi Ali Erilli ile Ensar Mütevelli Heyeti’nden Ahmet Karagöz’ün birlikte kurduğu Zirve Gıda’ya verildi.

>> Ensar’ın Turken Vakfı’ndaki ortağı TÜRGEV’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nda bulunan Erdoğan ailesi avukatı Arzu Akalın, THY’ye de yönetim kurulu üyesi yapıldı.

>> Ensar Mütevelli Heyeti’nden Mustafa Eröğüt, TFF’nin eski başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar’ın damadı oldu, A Milli Takim Futbol Genel Direktör Yardımcılığı, Başakşehir Spor Kulübü İdari Direktörlüğü ve Aydınlar’ın sahibi olduğu Acıbadem’in Acıbadem Üniversitesi Spor Kulübü İkinci Başkanlığı’na getirildi.

>> Ensar Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Misbah Demircan Beyoğlu Belediyesi Başkanı oldu, oğul Topbaş ve Bilal Erdoğan’la Okçular Vakfı kurdu.

>> AKP’nin eski milletvekil ve üyeleri Bekir Pakdemirli, Atilla Koç ve Hilmi Güler, Turkcell’in Yönetim Kurulu Üyesi yapıldı, Turkcell Ensar’a sponsor oldu.

>> Ensar kurucularından Ahmet Şişman Yeni Şafak’ın da sahibiydi. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın kurucusu ve genel sekreteri de olan Şişman’ın İHH, Kuran 1400 Platformu, İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği gibi çok sayıda İslamcı örgütte üyeliği ve yöneticiliği bulunuyor.

>> Erdoğan ailesinin avukatlarından Ahmet Özel, Ensar Başkanı Dilberoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le başka bir vakıf daha yönetiyor.