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Bireysel silahlanma can aldı; 5 yaşındaki çocuğun oynadığı silahtan çıkan kurşun babaya isabet etti

Olay yeri inceleme ekipleri, Hantik ailesinin evinde incelemede bulundu

11 Nisan 2016 01:12

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 5 yaşındaki çocuğun oynadığı ruhsatlı silahtan çıkan kurşun, mahalle muhtarı babasının ölümüne neden oldu.

Hürriyet’te yer alan habere höre, Fatih Mahallesi'nde yaşayan Çavuşlu Mahallesi Muhtarı Murat Hantik (39) evinde ailesiyle oturduğu sırada, 5 yaşındaki oğlu Gökhan Hantik, babasından ruhsatlı tabancasıyla oynamaya başladı. Bir süre sonra ateş alan tabancadan çıkan kurşun, baba Murat Hantik'e isabet etti.

Karnından ağır yaralanan Hantik, kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay yeri inceleme ekipleri, Hantik ailesinin evinde incelemede bulundu.

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