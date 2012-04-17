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Ekonomi

Bireysel emeklilikte 'katkı payı' dönemi

Bireysel emeklilikte yeni sistemin detayları belli oldu

17 Nisan 2012 14:13

Bireysel emeklilik sisteminde 'katkı payı' sistemine geçiliyor. Sisteme 100 lira koyan herkese devlet 25 liralık katkı sağlayacak. Vergi avantajı uygulaması kalacak.
 
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkı payı sistemi getirileceğini belirterek, sisteme girenlerin bundan yararlanabileceğini söyledi.

Yeni sistemle birlikte bireysel emeklilik hesabına katılımcı para yatırdığı zaman bu miktarla ilgili bilgi Emeklilik Gözetim Merkezi'ne bildirilecek. İlgili kamu kuruluşları da devlet katkısını vatandaşın hesabındaki alt hesaba yatıracak. Devlet katkısının oranı da yüzde 25 olacak. Ayda sisteme 100 lira koyan vatandaş için devlet 25 lira da katkı payı koyacak. Katkı payı ödemesi vergi matrahından indirilmeyecek. Vergi avantajı uygulaması kalacak.


Katkı payı sınırı yıllık asgari ücret


Bir katılımcıya ödenecek katkı payı sınırı yıllık brüt asgari ücretin yüzde 25'ini geçmeyecek.

Birikimlerin geri ödenmesinde de değişikliğe gidiliyor. Burada vergilendirme sadece getiri üzerinden yapılacak. Devletin kattığı yüzde 25'i hemen çekme imkanı olmayacak. Birikimlerin sistemde uzun süre kalması amaçlanıyor.


İlk üç yıl katkı payına dokunulmayacak


Devlet katkı payına ilk üç yıl dokunulamayacak. Üçüncü yılın sonunda yüzde 15'lik kısmı, altıncı yılın sonunda yüzde 35'i, onuncu yıl yüzde 60'ı, emeklilikte tamamına erişme hakkı olacak.


Herkes katkı payını görebilecek


Çalışmalar 11 bireysel emeklilik şirketi üzerinden yapılacak. Her vatandaş devlet katkı payını sürekli izleyebilecek.


3 aylık geçiş süresi


İlgili yasa geçtikten sonra sistemde üç aylık geçiş süreci olacak.

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