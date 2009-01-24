Birer gol, birer puan

Turkcell Süper Lig'de Eskişehirspor ile Gaziantepspor 1-1 berabere kaldı.



Turkcell Süper Lig mücadelesinde Eskişehirspor-Gaziantepspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.



Eskişehirspor'un yeni transferleri Batuhan ve El Saka ilk kez kırmızı-siyahlı formayla taraftar karşısına çıktı. Maç öncesinde Eskişehirspor taraftarı futbolcuları tribüne çağırarak tezahürat yaptı. El Saka, İstiklal Marşı okunurken Filistin bayrağı bulunan atkı taktı.



10. dakikada Emre Toraman'ın sol kanattan yaptığı ortada Serdar'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



16. dakikada Tabata'nın serbest vuruşunda Bekir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak top üstten auta çıktı.



18. dakikada Serkan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Serdar'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.



40. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kaleci Murat Şahin topu önce kontrol etti. Murat Şahin daha sonra topu elinden kaçırdı. Youla ve Batuhan önünde kalan topa dokunamayınca defans meşin yuvarlağı auta attı.



42. dakikada Serdar'ın kafa vuruşunda topa son anda müdahele eden Murat Şahin gole izin vermedi.



45. dakikada Bülent Ertuğrul'un ceza sahası dışından sert vuruşunda Murat Şahin topu uzaklaştırdı.



45 artı 2'de Tabata'nın köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Deumi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1



Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantepspor'un 1-0 üstünlüğünde sona erdi.



53. dakikada ceza sahasına yapılan ortada topla buluşan Batuhan'ın kafa vuruşunda, Murat Şahin topu güçlükle kontrol etti.



63. dakikada Poljak'ın köşe vuruşunda Batuhan'ın kafa vuruşunda, defans topu uzaklaştırdı.



78. dakikada Poljak'ın köşe vuruşunda Batuhan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1



Maç 1-1 berabere sonuçlandı.





ESKİŞEHİRSPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 1



Stat: Atatürk



Hakemler: İlker Meral xxx, Aleks Taşçıoğlu xxx, Serdar Diyadin xxx



Eskişehirspor: İvesa xx, Sezgin xx (Dk. 62 Poljak xx), Serkan xxx, Nadareviç x, El Saka x, Bülent Ertuğrul xx (Dk. 74 Tayfun x), Emre xx, Serdar xx, Batuhan xxx, Bülent Kocabey xxx, Youla xx



Gaziantepspor: Murat Şahin xxx, İsmail xx, Bekir xx, Murat Ceylan xx (Dk. 77 İlhan x), Erkan xx, Tabata xx, Deumi xxx, Hakan xx, Erman xx, Beto x, Ivan De Souza xx (Dk. 86 Ferdi ?)



Goller: Dk. 78 Batuhan (Eskişehirspor), Dk. 45 2 Deumi (Gaziantepspor)



Sarı Kartlar: Dk. 59 El Saka (Eskişehirspor), Dk. 48 Tabata, Dk. 84 Beto (Gaziantepspor)

