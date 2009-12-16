Birecik'te trafik kazası: 6 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında otomobil ile kamyon çarpıştı.



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki trafik kazasında 6 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Gaziantep'ten Şanlıurfa istikametine gelmekte olan Suat Ökten yönetimindeki 01 PB 063 plakalı otomobil, Birecik ilçesi sınırlarındaki Arat dağı mevkisinde, karşıdan gelmekte olan İsmet Y'nin kullandığı 63 VN 767 plakalı kamyonla çarpıştı.



Kazada sürücü Ökten ve otomobilde bulunan Ahmet Akbıyık ile adları öğrenilemeyen 4 kişi öldü. 1 kişi yaralandı.



Yaralanan kişi, Birecik'teki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Kaza nedeniyle, kara yolunda trafik bir süre aksadı.