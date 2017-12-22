Birecik'te sosyal medya operasyonuna 3 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde sosyal medyadaki paylaşımlarında PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.K., Ş.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.