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Birecik'te sosyal medya operasyonuna 3 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde sosyal medyadaki paylaşımlarında PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

22 Aralık 2017 13:19

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde sosyal medyadaki paylaşımlarında PKK/KCK terör örgütünü övdüğü ve propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.
Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın başlattığı soruşturma kapsamında polis ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü öven ve propagandasını yapan kişilerin adreslerine operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda B.K., Ş.Y. ve M.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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