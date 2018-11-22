T24 LogoT24 Logo
Gündem

Birecik'te arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı

22 Kasım 2018 20:10

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.
Birecik\'in Özveren Mahallesi\'nde oturan Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında öğleden sonra arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi ihbarla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alarak soruşturma başlatan jandarma ise olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRECİKDHABirecikMahallesiEryoldaşTaşMahalledeFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24