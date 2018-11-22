Birecik'te arazi kavgası: 6 yaralı, 11 gözaltı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Birecik ilçesinde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi yaralandı, 11 kişi gözaltına alındı.

Birecik\'in Özveren Mahallesi\'nde oturan Yılmaz ile Eryoldaş aileleri arasında öğleden sonra arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan 6 kişi ihbarla gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Mahallede önlem alarak soruşturma başlatan jandarma ise olaya karıştığı belirlenen 11 kişiyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



FOTOĞRAFLI