Birecik saldırganının üzerine atlamış

Birecik Belediyesi’ndeki kanlı baskında ağır yaralanan adamın saldırgana engel olmak için üzerine atladığı ortaya çıktı.



Şanlıurfa'nın Birecik Belediyesinde silahlı saldırıda bulunan geçici işçinin, olaydan birkaç saat önce Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile görüştüğü ve tekrar aynı görev yerine döneceği sözünü alınca teşekkür ederek ayrıldığı öğrenildi.



AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce park bahçeler müdürlüğündeki görevinden alınarak, temizlik hizmetleri müdürlüğünde görevlendirilen İ.Ş'nin, olaydan bir gün önce belediyeye gelerek, temizlik hizmetleri müdürlüğünde çalışan personel ile anlaşamadığını, kendi aralarında şakalaştıklarını ve bu konuşmaların hoşuna gitmediğini belirttiği, bu nedenle görev yerinin değiştirilmesini istediği belirtildi.



Belediye yetkililerinin bu talebi değerlendirdikleri ve tekrar aynı göreve verileceğini söyledikleri İ.Ş'nin, olay günü sabah saatlerinde Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'nın yanına gelerek görüştüğü, bu görüşmeden olumlu sonuç alınca Pınarbaşı'na teşekkür ederek ayrıldığı öne sürüldü.



İ.Ş'nin görüşmeden birkaç saat sonra gelerek silahlı saldırıda bulunduğunu anlatan belediye yetkilileri, saldırıya hala anlam veremediklerini, ifade etti.



Silahı elinden almak istedi



İ.Ş'nin belediyeye gelerek silahlı saldırıda bulunduğu sırada, belediyenin giriş kapısının yanında bulunan Ahmet Açıkbaş'ın saldırganı önlemek için üzerine atladığı, silahı elinden almak istediği sırada ağır yaralandığı öğrenildi.



Birecik Belediyesinde sabah saatlerinde mesainin normal olarak başladığı ve personelin hizmet verdiği, vatandaşların yoğun olarak geçmiş olsun ziyaretine geldiği ifade edilirken, belediyede güvenlik önlemlerinin devam ettiği bildirildi.



Birecik Belediyesinde İ.Ş. tarafından yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.

