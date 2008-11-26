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Birdirbir oynayan imparator olur mu?

Okan Bayülgen, programında konuğu Ersin Korkut ile birdirbir oynayan İbrahim Tatlıses'i eleştirdi.

26 Kasım 2008 02:00

Okan Bayülgen, reytinglere isyan edip programında konuğu Ersin Korkut ile birdirbir oynayan İbrahim Tatlıses'i eleştirdi.

Kanal D'de yayınlanan "Disko Kralı" programının Medya Arkası bölümünde Tatlıses'in görüntülerini yayınlayan Bayülgen, "Sen hiçbir adamın üzerinden atlayan imparator gördün mü? Şimdi ayıp mı oluyor ben bunu söyleyince? İmparator dediğin 'Maiyetindeki insanlar gelsin hepsinin üzerinden atlayacağım' diye bir şey yapar mı? İmparator dediğin, imparator gibi durur. Bunlara hiç gerek yok. Gülben Ergen de fıştaklıyor buradan. Koskoca adam. Türkiye'nin en iyi sesi. Her yakından görüşümde de çok seviyorum, bayılıyorum. Sonra televizyonda görünce tanıyamıyorum. Yakından gördüğüm adam bu değil diyorum" diye konuştu. Kendi programlarının reytinglerde hiçbir zaman üst sıralarda yer almadığını söyleyen Bayülgen, halkın reytingleri değil, reyting için yapılanları hatırladığını da iddia etti.

 

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