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BİRDEN ''ERGENEKON''DAN İFADE VERDİ ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 16:11

-BİRDEN ''ERGENEKON''DAN İFADE VERDİ ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Eski Danıştay Başkanı Mustafa Birden, ''Ergenekon'' davası kapsamında, Danıştay saldırısıyla ilgili olarak ''mağdur tanık'' sıfatıyla talimatla ifade verdi. Ankara Adalet Sarayı'na sabah saatlerinde gelen Birden'in talimat ifadesi, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafından alındı. Birden, yaklaşık yarım saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı. Öte yandan, aynı dava kapsamında, geçen günlerde, Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hamza Keleş'in de İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı doğrultusunda, ''tanık'' sıfatıyla ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

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