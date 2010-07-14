-BİRDAL: TÜRKİYE YARI AÇIK CEZAEVİNE DÖNÜŞTÜ TBMM (A.A) - 14.07.2010 - BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, ''Türkiye'nin yarı açık cezaevine dönüştüğünü'' öne sürdü. Birdal, BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani ile düzenlediği basın toplantısında, cezaevlerinin bir ülkenin aynası olduğunu söyledi. Cezaevlerinde yaşananların ülkenin genel durumu hakkında bilgi verdiğini belirten Birdal, ''110 bin 740 kapasiteli cezaevlerinde 119 bin 394 kişinin kaldığını'' kaydetti. ''Türkiye yapılan baskılar sonucu yarı açık cezaevine dönüştü'' diyen Birdal, cezaevlerindeki durumu ağır olan hasta mahkumlardan ''yeni bir Güler Zere yaratılmaması için çaba sarf edilmesi'' gerektiğini söyledi. Akın Birdal, hakim ve savcıların staj yaparken, 15 gün de cezaevinde kalması gerektiğini ifade ederek, ''Cezaevinde kalsınlar ki karar verirken orada kalanların durumunu idrak edebilsinler'' diye konuştu. ''Durumlarının ağır olduğunu'' ifade ettiği mahkumlar hakkında bilgi veren Birdal, bu konuları incelemek üzere, üyesi bulunduğu TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvurduğunu bildirdi. Birdal, komisyonun bu mahkumların kaldığı cezaevlerine gitmesi gerektiğini söyledi. Birdal, ''terörist cenazelerine işkence yapıldığını'' da öne sürerek, İnsan Hakları Komisyonu bünyesinde kurulacak bir alt komisyonla konunun incelenmesini istedi. Geylani de bu konuda ''Ölülerin de hakları vardır. Ölünün beden bütünlüğüne saygı da bir insan hakkıdır'' diye konuştu. Sınır güvenliği için kurulacağı belirtilen özel orduya ilişkin görüşü sorulan Birdal, ''Özel ordunun sonucu daha çok ölüm, harcama ve ayrımcılıktır'' dedi.