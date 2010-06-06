Birçok yıldız dünya kupasında sakatlık kurbanı

T24 -

-----------------Almanya Milli Takımı'nın kaptanı, sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak. Ballack, İngiltere Federasyon Kupası finalinde Portsmouth'un Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in darbesiyle sakatlanmıştı.---------------İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Rio Ferdinand da sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak futbolcular arasında yer alıyor.Ferdinand, milli takımının Güney Afrika'daki ilk antrenmanında dizinden sakatlanmış ve turnuvada oynama şansını yitirmişti.



Michael Essien

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Gana'nın orta sahasında görev yapan yıldız oyuncu Afrika Kupası sırasında dizinden sakatlanmıştı. Sakatlığı geçmeyen Essien, milli takım kadrosunda yer almıyor.







John Obi Mikel

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Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takımının Güney Afrika'daki ilk antrenmanında ayak bileğinden kötü şekilde sakatlandı ve turnuvaya katılamak yıldız oyuncular listesine katıldı.







Lassana Diarra

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Midesinden rahatsız olan Fransız oyuncu, daha fazla dinlenmesinin tavsiye edilmesi üzerine milli takımın Güney Afrika kadrosundan çıkartıldı.







David Beckham

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İngiltere'nin önemli oyuncularından Beckham, Mart ayında oynadığı maç sırasında aşil tendonunun yırtılması nedeniyle milli takım formasını giyme şansını yitirdi.







Rene Adler

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Almanya kalesinin bir numaralı ismi Rene Adler, kaburgasındaki zedelenme nedeniyle Mayıs ayında ameliyat oldu, teknik direktör Joahim Löw'ün 23 kişilik kadrosunda yer bulamadı.







Simon Rolfes

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Almanya takımının orta sahasında görev yapan Rolfes, Ocak ayında dizinden ameliyat oldu ve maç eksiği nedeniyle kadroya alınmadı.







Christian Traesch

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Almanya Milli Takımı'nda Ballack'ın yerine düşünülen orta saha oyuncusu Traesch, İtalya'da sürdürülen kamp çalışmaları sırasında yapılan dostluk maçında ayak bileğinden sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.







Heiko Westermann

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Savunma oyuncusu Westermann, Macaristan'la yapılan hazırlık maçında ayağından sakatlandı ve turnuvada oynayamayacak bir diğer Alman futbolcu oldu.







Miroslav Karhan

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Slovakya'nın en çok milli formayı giyen oyuncusu unvanına sahip olan Karhan, ayağındaki sakatlık nedeniyle turnuvada oynayamayacak.







Didier Drogba

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Fildişi Sahili'nin yıldız oyuncusu Drogba, cuma günü Japonya ile yapılan hazırlık maçında dirseğinden sakatlandı. İsviçre'de başarılı bir ameliyat geçiren futbolcunun Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı halen bilinmiyor.







Arjen Robben

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Hollandalı kanat oyuncusu, dün Macaristan ile yapılan hazırlık maçında diz bölgesinden sakatlandı.Futbolcunun kesin durumu bugün belli olacak.







Andrea Pirlo

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İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, Meksika ile Perşembe günü oynanan hazırlık maçında baldırından sakatlandı. Paraguay ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek Pirlo'nun tüm turnuvayı kaçırması büyük ihtimal.







Harry Kewell

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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Avustralyalı futbolcunun Güney Afrika'da oynayıp oynayamayacağı henüz açıklık kazanmadı.







Tim Brown

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Yeni Zelanda takımının ikinci kaptanı Tim Brown, Avustralya ile geçen ay yapılan hazırlık maçında omuzundan sakatlandı ve ardından ameliyat oldu. Futbolcunun durumu halen belirsiz.







Humberto Suazo

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Şili'nin hücumdaki en büyük silahı olan futbolcu, sakatlığı nedeniyle Honduras ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek. Futbolcunun ikinci maça da yetişmesinin zor olduğu açıklanmıştı.











