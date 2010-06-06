Birçok yıldız dünya kupasında sakatlık kurbanı

T24 - Güney Afrika'da 11 Haziran'da başlayacak 2010 Dünya Kupası'na birçok yıldız oyuncu sakatlıkları nedeniyle katılamayacak. Turnuvada boy gösteremeyecek futbolcularla milli takım kadrolarında yer almalarına rağmen oynayıp oynamayacakları belli olmayan bazı yıldız oyuncular şöyle:
Michael Ballack
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Almanya Milli Takımı'nın kaptanı, sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak. Ballack, İngiltere Federasyon Kupası finalinde Portsmouth'un Ganalı oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in darbesiyle sakatlanmıştı. Rio Ferdinand
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İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı Rio Ferdinand da sakatlığı nedeniyle turnuvada oynayamayacak futbolcular arasında yer alıyor.
Ferdinand, milli takımının Güney Afrika'daki ilk antrenmanında dizinden sakatlanmış ve turnuvada oynama şansını yitirmişti.
Michael Essien
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Gana'nın orta sahasında görev yapan yıldız oyuncu Afrika Kupası sırasında dizinden sakatlanmıştı. Sakatlığı geçmeyen Essien, milli takım kadrosunda yer almıyor.
John Obi Mikel
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Nijeryalı orta saha oyuncusu, milli takımının Güney Afrika'daki ilk antrenmanında ayak bileğinden kötü şekilde sakatlandı ve turnuvaya katılamak yıldız oyuncular listesine katıldı.
Lassana Diarra
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Midesinden rahatsız olan Fransız oyuncu, daha fazla dinlenmesinin tavsiye edilmesi üzerine milli takımın Güney Afrika kadrosundan çıkartıldı.
David Beckham
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İngiltere'nin önemli oyuncularından Beckham, Mart ayında oynadığı maç sırasında aşil tendonunun yırtılması nedeniyle milli takım formasını giyme şansını yitirdi.
Rene Adler
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Almanya kalesinin bir numaralı ismi Rene Adler, kaburgasındaki zedelenme nedeniyle Mayıs ayında ameliyat oldu, teknik direktör Joahim Löw'ün 23 kişilik kadrosunda yer bulamadı.
Simon Rolfes
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Almanya takımının orta sahasında görev yapan Rolfes, Ocak ayında dizinden ameliyat oldu ve maç eksiği nedeniyle kadroya alınmadı.
Christian Traesch
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Almanya Milli Takımı'nda Ballack'ın yerine düşünülen orta saha oyuncusu Traesch, İtalya'da sürdürülen kamp çalışmaları sırasında yapılan dostluk maçında ayak bileğinden sakatlandı ve kadrodan çıkartıldı.
Heiko Westermann
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Savunma oyuncusu Westermann, Macaristan'la yapılan hazırlık maçında ayağından sakatlandı ve turnuvada oynayamayacak bir diğer Alman futbolcu oldu.
Miroslav Karhan
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Slovakya'nın en çok milli formayı giyen oyuncusu unvanına sahip olan Karhan, ayağındaki sakatlık nedeniyle turnuvada oynayamayacak.
Didier Drogba
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Fildişi Sahili'nin yıldız oyuncusu Drogba, cuma günü Japonya ile yapılan hazırlık maçında dirseğinden sakatlandı. İsviçre'de başarılı bir ameliyat geçiren futbolcunun Dünya Kupası'nda oynayıp oynamayacağı halen bilinmiyor.
Arjen Robben
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Hollandalı kanat oyuncusu, dün Macaristan ile yapılan hazırlık maçında diz bölgesinden sakatlandı.Futbolcunun kesin durumu bugün belli olacak.
Andrea Pirlo
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İtalya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu, Meksika ile Perşembe günü oynanan hazırlık maçında baldırından sakatlandı. Paraguay ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek Pirlo'nun tüm turnuvayı kaçırması büyük ihtimal.
Harry Kewell
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Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Avustralyalı futbolcunun Güney Afrika'da oynayıp oynayamayacağı henüz açıklık kazanmadı.
Tim Brown
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Yeni Zelanda takımının ikinci kaptanı Tim Brown, Avustralya ile geçen ay yapılan hazırlık maçında omuzundan sakatlandı ve ardından ameliyat oldu. Futbolcunun durumu halen belirsiz.
Humberto Suazo
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Şili'nin hücumdaki en büyük silahı olan futbolcu, sakatlığı nedeniyle Honduras ile yapılacak ilk maçta forma giyemeyecek. Futbolcunun ikinci maça da yetişmesinin zor olduğu açıklanmıştı.