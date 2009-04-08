Birçok operasyonda onun imzası var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla görev değişikliği yapılan Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, İzmir'de ve Ege Bölgesinde organize suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyonu başlatmıştı.



Kaynaklar Belediyesindeki kimi ihaleler ve işlemlerde yolsuzluk yapıldığı yönündeki ihbar üzerine, Gök'ün talimatı üzerine İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6 aylık teknik izleme ve delillendirmenin ardından operasyon düzenlenmiş, Kaynaklar Belediye Başkanı Mustafa Karagülmez, Buca İlçe Jandarma Komutanı Musa Sarıkaya, belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.



Aramalarda, ihale dosyaları, encümen kararları ve imar planlarının da aralarında bulunduğu binlerce sayfalık evrak ve bilgisayar dokümanına el konularak inceleme başlatılmış, zanlıların, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap, zimmet, rüşvet, orman kanununa muhalefet, resmi belgeyi bozmak, tehdit, hakaret" iddialarıyla suçlandıkları bildirilmişti. Belediye Başkanı Karagülmez'in de aralarında bulunduğu 19 kişi

tutuklanmıştı.



Güzel Bahçe Belediyesi’ndeki operasyon



Ocak ayında düzenlenen ve Gök'ün talimatıyla başlatılan operasyonda, Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran, Değirmendere Belediye Başkanı Necati Şemsettin Eren, bazı meclis ve encümen üyeleriyle belediye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 74 kişi gözaltına alınmıştı.



"İhaleye fesat karıştırmak, imar kanuna muhalefet, rüşvet alıp vermek, görevi kötüye kullanmak, görevi ihmal etmek, irtikap, devleti zarara uğratmak" iddialarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan, aralarında Güzelbahçe Belediye Başkanı Avkıran ile Değirmendere Belde Belediye Başkanı Eren'in de bulunduğu 39 kişi tutuklanmıştı. Necati Şemsettin Eren ile 4 sanık, 26 Şubatta tahliye edilmişti.



Yengeç Operasyonu



Tefecilik ve organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan V.O.Ç'nin serbest bırakılmasının ardından başlatılan "Yengeç" adlı operasyonda, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı A.K. ile 8 avukatın da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı. Rüşvet karşılığı V.O.Ç'nin serbest bırakılmasını sağladıkları ve aracılık ettikleri iddiasıyla yakalanan zanlılardan, mahkeme başkanıyla birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İlk operasyonun ardından, aynı konuyla bağlantılı olarak, özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla başlatılan "Yengeç-2" adlı operasyonda, önceki operasyonda "rüşvet"suçlamasıyla tutuklanan mahkeme başkanı A.K'nin kardeşi galerici H.K, İzmir Sanayi ve Ticaret İl eski müdürü, 14 avukat ve bir emniyet amiri gözaltına alınmıştı.



Gök, hazırladığı iddianamede, aralarında emekli hakim E.Y'nin bulunduğu 40 sanığın, "Rüşvet", "İrtikap", "Nitelikli dolandırıcılık", "Yargı görevini etkileme" gibi suçlardan 19 ile 119 yıl arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmalarını istemişti.



Alaçatı Belediyesi’ndeki operasyon



Murat Gök 'ün talimatıyla İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, Alaçatı Belediyesinde "Fare Kapanı" adıyla operasyon başlatmış, Alaçatı Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, başkan yardımcıları T.İ, M.İ, meclis üyeleri A.Ö, N.G, M.L, Z.K, Celal Bayar Üniversitesinde görevli Prof. Dr. C.K, bir bankanın Çeşme Şube Müdürü, Belediyespor Kulübü Başkanı, müteahhitler ile belediyenin fen işleri, imar, yazı işleri, halkla ilişkiler, emlak, gelirler müdürlüğü birimlerinde görevli bazı bürokratlar, memurlar ve işçilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Belediyedeki ihale, hak ediş, imar planı dosyaları ile meclis kararlarına inceleme yapılmak üzere el konulurken, operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 6'sı ruhsatsız 12 tabanca, 5 av tüfeği, tarihi değeri olan 15 sikke ele geçirilmişti.



Bir süre tutuklu kalan Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Anafor Operasyonu



İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce silahlı çete kurma suçundan cezaevine giren Ahmet Tekin Baykal liderliğindeki grubun yeniden suç örgütü oluşumuna giderek yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu iddiaları üzerine, 1,5 yıl süren takibin ardından Temmuz 2008'de, İzmir, İstanbul, Ankara, Aydın, Kuşadası, Muğla, Balıkesir, Samsun, Mersin, Kayseri, Zonguldak ve Antalya'da operasyon düzenlemişti.



"Anafor" adı verilen operasyonda, Ahmet Tekin Baykal ile emekli albay, emekli askeri savcı, emekli 2 uzman çavuş, Danıştaydaki hakimlik görevinden istifa etmiş avukat, iş adamlarıyla İzmir'de daha önce Asayiş Şube Müdür Vekilliği yapan emekli polis müdürü H.E'nin de aralarında bulunduğu 58 kişi yakalanmış, 21 tabanca, 11 pompalı tüfek, bunlara ait çok sayıda mühimmat ve 1 çelik yelek ele geçirilmişti.



Adliyeye sevk edilen zanlılardan önce 8'i tutuklanmış, savcının serbest bırakılmalara itirazı üzerine 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. "Anafor" operasyonuna bağlantılı olarak gerçekleştirilen kumarhanelere yönelik ikinci operasyonda ise 6'sı polis 11 kişi gözaltına alınmıştı.



Kumsal operasyonu



Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Murat Gök'ün talimatıyla Çeşme'de "beach club" ve plaj ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla "Kumsal" adı altında operasyon başlatılmış, gözaltına alınan çok sayıda kişiden 25'i tutuklanmıştı.



Bu operasyonların yanı sıra Buca Belediye Başkanı Cemil Şeboy'un gözaltına alındığı ve bir süre tutuklu kaldığı operasyonun başlatılması talimatını da Murat Gök vermişti.

