Birçok kıza cinsel istismarda bulunan Fahrettin K.'nın cezası nasıl indirildi?

Siirt’te yöneticisi olduğu okuldaki küçük kızlara, cinsel istismarda bulunan, skandal açığa çıktıktan sonra uzun süre firari yaşayan, dosyanın kapatılması için Siirt’te aile üzerinde toplumsal baskı kurmaya çalışan ve yakalandıktan sonra duruşmaları izleyen kadınlara hakaretlerde bulunan Fahrettin K.’ya, indirimli ceza uygulandığı ortaya çıktı. Daha önce davanın 10 tutuklu sanığını 5 ila 32 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasına mahkum eden ancak başta tatminkar bulunan cezalarda çok sayıda indirim yaptığı ortaya çıkan Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 4 kız için toplam 46 yıl hapisle cezalandırdığı Fahrettin K.’nın cezasında da birçok indirime gittiği anlaşıldı.

Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet'teki haberine göre; Kararda, ilköğretim okul müdür yardımcısı olan Fahrettin K.’nin, 2007’den itibaren S.T.’ye çeşitli biçimlerde cinsel tacizde bulunduğu, cinsel ilişkiye girdiği, bunun karşılığında zaman zaman 3-5 TL verdiği belirtilerek, Fahrettin K.’nın, çocuğa, evlerine geleceğini ve annesiyle de birlikte olmak istediğini söylediği de vurgulandı.

Kararda Fahrettin K’nın, S.T.’nin kardeşi H.T.’yi de makam odasına çağırdığı, aynı şekilde bu çocuğa da cinsel istismarda bulunduğu, annesiyle ilişkiye girmek istediğini söylediği ve 2 yıl boyunca iki kızla bu şekilde ilişkiye girdiği kaydedildi.

Fahrettin K.’nın, öğrencilerinden Ş.’ye de 2009-2010 eğitim öğretim yılında, makam odasına gittiğinde istismarda bulunduğu, ancak genç kızın kendisini geri çekmesi nedeniyle daha ileriye gidemediği belirtildi. Kararda, Fahrettin K.’nın, öğrencisi G.’ye de aynı şekilde istismarda bulunduğu ancak ileriye gidemediği belirtildi.

Siirt Devlet Hastanesi Psikiyatri uzmanı, 13 Mayıs 2010 tarihli raporunda, genç kızlardan H. için, “Travmatik olayların etkisinde, uykusuzluk, anhedoni, suisit düşünceleri, titreme ve sürekli olayı tekrarlayan düşünceleri olduğu, travma sonrası stres bozukluğu oluştuğu, ruh sağlığının bozulduğu, olayların hukuksal anlam ve sonuçlarını kavrayabildiği” tespiti yaptı. Aynı uzman, S. için de “Depresif özellikle, konuşması yavaşlamış, düşünce içeriğinin benlik kaygısıyla ve travmatik olayla meşgul olduğu, ruh sağlığının bozulduğu, travma sonrası stres bozukluğu bulunduğu” yorumunu yaptı.



Uzman: Majör depresyon gelişmiş



Uzman, kızlardan Ş. için “major depresyon geliştiği, ruh sağlığının bozulduğu” ifadesini kullanırken, kızlardan en küçüğü olan G. için de “Beden ve ruh bakımından kendini yeterince savunabilecek durumda olmadığı, maruz kaldığı fiilin hukuksal anlam ve sonuçlarını yeterince algılayamadığı” tespitinde bulundu. G. için ayrıca, “Anksiyete, uyum bozukluğu, depresif duygu durum, major depresif bozukluğu” tanıları konuldu.



Adli Tıp: Ruh sağlığı bozulmamış



Adalet Bakanlığı’nın, kızların daha fazla mağdur edilmemesi için hastaneden alınan raporların da geçerli sayılabileceğine yönelik genelge ve açıklamalarına rağmen, mahkeme, G. ve diğer kızlar için Adli Tıp Kurumu’ndan da rapor istedi. Adli Tıp, 12 Ocak 2011’de G. hakkındaki raporunun sonuç bölümünde, “Beden ve ruh sağlığı bozulmamıştır” ifadesini kullandı.



Mahkeme en az cezayı uyguladı



Mahkeme, Fahrettin K.’ya, iki kız için, ayrı ayrı toplam 15 yıl 7 ay 15’er gün ceza verdi. Bu cezayı belirlerken, TCK’da, beden ve ruh sağlığının bozulduğu hallerde “en az 15 yıl” ifadesinin bulunmasasına rağmen, “en az” cezayı uygulayarak 15’er yıl hapis verdi. Suçun 2 yıl süreyle devam etmesi nedeniyle artırım uygulayan mahkeme, artırımda alt sınırdan uzaklaştığını belirtti ancak cezayı dörtte ikiden daha fazla artırması mümkünken, sadece bu oranda artırdı.

Dava açıldıktan sonra aylarca firari yaşayan, mahkemeye gelmeyen, kadınlara karar duruşmasında “Sizin yüzünüzden yatıyorum” diyerek hakaretler eden Fahrettin K.’nın cezasında, örneğine nadir rastlanır biçimde, “Verilecek cezanın sanık üzerindeki olası etkisi göz önüne alınarak” 6’da 1 oranında takdir indirimi de yapıldı. 15 yıl 7’şer aylık iki ayrı ceza böyle belirlendi.



İndirimlerle kuşa döndürüldü



Fahrettin K.’nın diğer iki kıza yönelik cinsel istismarında ise devlet hastanesi değil Adli Tıp raporu esas alındı ve kızların Fahrettin K. nedeniyle beden ve ruh sağlığı bozulmadığı gerekçesiyle, basit cinsel istismar suçundan her iki kız için 5’er yıl ceza verildi. Okul yöneticisi olması nedeniyle cezası artan Fahrettin K.’ya bu kez de firari olmasına ve duruşmalardaki tavrına rağmen “iyi hal” indirimi yapıldı ve cezası 6’da bir düşürüldü. Bu iki kız için de 6 yıl 21’er aylık ceza bu şekilde belirlendi.

Siirt’te 2 yıldır gizlilik kararı altında sürdürülen “tecavüz” davasında, mahkeme tutuklu yargılanan 10 sanıkla 25 sanığın dosyasını ayırmış, sonradan yakalanan okul müdürü Fahrettin K. hakkındaki dosyanın da ayrılmasıyla dava 3’e bölünmüştü.

10 tutuklu hakkındaki kararını açıklayan mahkeme, Z.F’ye 31 yıl 8 ay, İ.T’ye 26 yıl 5 ay, H.B’ye 20 yıl 10 ay, B.E’ye 15 yıl 7 ay, H.B.A’ya 12 yıl 11 ay, A.E’ye 12 yıl 6 ay, B.Z’ye 10 yıl 5 ay, M.A’ya 9 yıl 4.5 ay, T.T’ye 7 yıl 6 ay ve S.Ç’ye 5 yıl 2.5 ay ceza vermişti. Kalan 15 sanığa da benzer oranlarda cezalar verilmişti. Mahkeme, son olarak, firari Fahrettin K.’yi toplam 46 yılla cezalandırmıştı.



Tek bir çocuk için bile bu ceza verilebilirdi



Mahkemenin, F.K.’ye, savcılığın iddialarını esas alması durumunda, tek bir çocuk için bile 40 yıla yakın ceza verebileceği belirtiliyor. Savcılık, F.K.’nin iki kızla cinsel ilişkiye girmek suretiyle istismarda bulunduğunu iddia etti.

Bu iddianın esas alınması durumunda, F.K.’nin sadece bu suçtan 8 yıldan 15 yıla, tehditle bu eylemlerde bulunması nedeniyle yarı oranında artırımla 12 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası alması söz konusuydu. Bu durumda, yine öğretmen olması nedeniyle yapılacak yarı oranında artırım, cezanın 18 yıldan 33 yıla kadar çıkmasını sağlayacaktı. Eylemin süreklilik halinde olması nedeniyle, bu ceza üzerinden de artırım mümkün olabilecekti. Kızların ruh sağlığının bozulması da bu cezaya eklenebilecekti. Bu durumda, 4 kız için 46 yıl ceza alan F.K.’ye sadece tek bir çocuk için bile buna yakın bir ceza verilebilecekti.