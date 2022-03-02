Birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı kentlerde eğitim ve öğretime ara verildi.

Kastamonu

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.

Denizli

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde eğitime perşeme 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli persone izinli sayılacak.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava şartları insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşturabileceğinden 03.03.2022 Perşembe günü bir gün süreyle; Tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesine, ayrıca tüm kamu ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelimizin idari izinli sayılmasına valiliğimizce karar verilmiştir" denildi.

Isparta

Isparta'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün dün uyarıda bulunduğu Isparta’da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

Isparta Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Niğde

Niğde’de yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kenti etkisi altına alan yoğun kar yağışından dolayi il genelindeki resmi ve özel bütün okullarda, kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, kronik hastalığı bilinan ve 6 yaşından küçük çocuğu bulunan personelin de 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde taşımalı eğitim veren okullar yarın tatil edildi.

Gümüşhane ve Bayburt

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Gümüşhane'de 128 köy yolu, ulaşıma kapandı. Gümüşhane ve Bayburt'ta tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde soğuk havayla birlikte kar yağışı etkili oldu. Bölgenin özellikle yüksek kesimlerinde yağan kar, Gümüşhane ve Bayburt’ta günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü, Bayburt-Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidi'nde zaman zaman ulaşımda aksama yaşandı. Kar nedeniyle Gümüşhane'de kent merkezi ve 5 ilçede toplam 128 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yoğun mesaiyle kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolları ulaşıma açmaya çalışıyor. Kar yağışı nedeniyle 2 kentte de ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bugün için ara verildi.

Bayburt Valiliği'nce yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olacağı muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına 10.02.2022 Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gümüşhane Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada da il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve donun olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi. Trafiğe çıkacak sürücülerden buzlanmaya karşı dikkat etmesi istenilen açıklamada, merkezin yanı sıra Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Konya

Konya'nın 7 ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı ve Hüyük'te yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde 3 Mart Perşembe günü uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde, kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Kavaklıdere Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca yoğun kar ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe ilçe genelinde temel eğitim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Öte yandan Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, akşam etkisini artıran kar nedeniyle ekiplerin yollarda kar kürüme çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Demir, ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda olacağını vurguladı.