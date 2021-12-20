Birçok il ve ilçede eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 il ve ilçede okullar tatil edildi.

Kar yağışı Türkiye'nin pek çok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Konya'da kar yağışı nedeniyle 26 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda eğitimin bugün uzaktan yapılacağı bildirildi. Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı ile olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretimin 20 Aralık Pazartesi tatil edildiği belirtildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Akyaka'da 2, Arpaçay'da 3, Selim'de 11 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Öte yandan Karaman'ın Başyayla ve Sarıveliler, Muğla'nın Kavaklıdere, Denizli'nin Babadağ, Tunceli'nin Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerinde eğitime bir günlük ara verildi.

Kar nedeniyle eğitime ara verilen diğer ilçeler

Aksaray'ın Ortaköy, Bingöl'ün Karlıova, Adana'nın Tufanbeyli, Kahramanmaraş'ın Afşin ve Çağlayancerit ve Eskişehir'in Seyitgazi, Mihalıççık ve Han ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.