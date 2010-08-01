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Çevre

Birçok hayvan türünde tümörler saptandı.

Çernobil'deki nükleer felaket, çevredeki memeli hayatı azalttı, pek çok türde kalıcı tümörler yarattı.

01 Ağustos 2010 03:00

T24- Çernobil'deki doğal hayat üzerine yapılan kapsamlı bir araştırma, nükleer patlamadan beri bölgede memelilerin sayısının azaldığını ortaya koydu. Pek çok hayvan türünde de tümörler saptandı.


Nükleer santralin etrafındaki bölgede hayvan türleri üzerinde yapılan, 3 yıldan fazla süren araştırmada, nükleer kirliliğin biyoçeşitlilik üzerindeki "önemli etkisi" üzerine önemli kanıt sağladığı belirtildi.


Projeyi, Güney Carolina Üniversitesi'nden Prof. Timothy Mousseau ve Paris-Sud Üniversitesi'nden Dr. Anders Moller yürüttü. Araştırmanın sonucu, Ecological Indicators dergisinde yayınlandı. 


Araştırma çerçevesinde, 2006-2009 arasında bölgedeki böcekler, kuşlar, memeliler, amfibiler, sürüngenler ve diğer canlılar üzerinde sayım ve inceleme yapıldı.


Araştırma kapsamında santralin yakın çevresindeki türlerin sayısıyla, bölgedeki kirlilikten etkilenmeyen benzeri habitatların durumu karşılaştırıldı.


Daha önce yapılan araştırmada, hala bölgeyi etkileyen düşük seviyeli radyasyonun kuşlar ve böcekler üzerinde olumsuz etkisi bulunduğu saptanmıştı.


Prof. Mousseau, yeni araştırmalarının, memeliler ve sürüngenlerin de bölgede biyoçeşitliliğin azaldığının "güçlü göstergesi" olduğunu gösterdiğini söyledi.


Bunun yanı sıra, radyasyon kirliliğinin hayvanlar üzerindeki etkisine de bakıldı. Kirliliğin etkisinin özellikle kuşlar üzerinde çok açık görüldüğünü belirten Mousseau ve Moller, kır kırlangıçlarının ayaklarında, boyunlarında ve göz çevrelerinde tümörler tespit ettiler.


Prof. Mousseau, araştırmanın, radyasyon kirliliğinden memelilerin önemli ölçüde etkilendiğini gösteren ilk titiz sayım çalışması olduğunu söyledi.


Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer reaktörün 4. ünitesinde 26 Nisan 1986'da büyük bir patlama olmuş, radyasyon çevre ülkeleri de etkilemişti.

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