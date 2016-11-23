Birçok canlı iklim değişikliğine 'ayak uyduramayacak'

Bilim insanları pek çok hayvan ve bitki türünün iklim değişikliğinin hızına uyum sağlayamacağını belirtti.

Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacıların 266 bitki ve hayvan türü üzerinde yaptığı çalışmaya göre pek çok tür yağışlar ve ısı değişikliklerine uyum sağlamakta zorlanacak.

ABD'li araştırmacılar özellikle amfibi hayvanlar, sürüngenler ve bitkilerin büyük tehlike altında olduğunu belirtti.

Tropik bölgelerdeki türler, daha ılıman coğrafi kuşaklardaki türlere kıyasla daha büyük risk altında bulunuyor.

Uzmanlar bazı hayvanların artan sıcaklıklar nedeniyle fiziksel olarak yer değiştirebileceğini ancak dağlarda ya da adalarda yaşayan hayvanların göçmesinin mümkün olmadığını söylüyor.

Çevrebilimciler türlerin zaman içinde hayatta kalabilecekleri koşulları hangi değiştirdirme hızını, küresel ısınma hızıyla kıyasladılar.

Çalışma için böcekler, amfibi hayvanlar, kuşlar, memeliler ve sürüngenlerin dahil olduğu 266 bitki ve hayvan nüfusu incelendi.

Arizona Üniversitesi'nden Tereza Jezkova ve John Wiens "Aldığımız sonuçlar bitki ve hayvan topluluklarının yaşayacak iklim koşullarını bulma oranının, gelecekteki iklim değişikliği hızından çok daha yavaş olduğunu ortaya koydu" dedi.

BBC'ye konuşan Dr. Wiens memeliler ve kuşların vücut ısılarını düzenleyebildikleri için amfibi hayvanlar ve sürüngenlerden daha fazla hayatta kalma şansı bulunduğunu belirtti.

Bazı türlerin hayatta kalabilmek için yüksek enlemlere çıkmasının mümkün olduğunu söyleyen Dr. Wiens "Ama pek çok organizma için bu bir seçenek değil" dedi.