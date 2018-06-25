Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Oyuncu Birce Akalay, oy sayımının devam ettiği saatlerde kişisel Twitter hesabında CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye bir mesaj gönderdi.

Akalay, “Sayın vekilim. Bu ülke için biriktirdiğiniz tüm güzel niyetlere, çabalarınız ve yüzünüzden okunan yorgunluğunuza, yorgunluğunuza rağmen kalbinizin enerjisine, gücüne, bize dalga dalga yaydığınız, yayıldıkça büyüyen uzun zamandır hasretle yolunu gözlediğimiz 'umuda' ve her şeyden önemlisi insanımızı birleştiren vizyonunuza minnettarım. İyi ki varsınız" dedi.