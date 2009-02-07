Bircan Akyıldız: Son 6 ayda 385 bin kişi işsiz kaldı

Türkiye Kamu- Sen ve Türk Enerji- Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, ekonomik krizle ilgili 2006 yılında yaptığı uyarının yetkililer tarafından `felaket tellallığı' olarak eleştirildiğini, ancak son 6 ayda 385 bin insanın işsiz kaldığını, ekonomik krizin faturasının dar ve sabit gelirliye çıktığını söyledi.



Bircan Akyıldız, İzmir TCDD Demirspor Lokali'nde düzenlenen, Türk Enerji- Sen Ege Şubesi Genişletilmiş İstişare ve Eğitim toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Enflasyonda yüzde 100'e varan sapma nedeniyle, ekonomik krizin yakında olduğu konusunda 2006 yılında uyarında bulunduğunu belirten Akyıldız, şunları söyledi:



“Bir yetkili, `felaket tellallığı' yapmamam gerektiğini söylemişti. Aradan 2.5 yıl geçti. Bana bu sözleri söyleyen yetkili, şimdi bu felaketin içinde yüzmektedir. Krizin başlamasının ardından, 6 ayda 385 bin insan işsiz kaldı. Bunun adını küresel mali kriz koyarak iyice küçültmeye çalışmak, siyasetin ciddi eksiklerinden biridir. Bunun adı ekonomik krizdir. Bundan çiftçi, esnaf, memur, emekli, dul, yetim zarar görecek. Tabii ki 10 milyar doları olanlar da zarar görecek. Ancak, onlar 2 milyar dolar zarar görürken, yine 8 milyar doları vardır. Ama 100 TL'si olanın cebinde 1 kuruş para kalmayacaktır.''



Memur açlık sınırını geçti



Türkiye Kamu- Sen'in çabaları sonucu kamu çalışanlarının ücretlerinde gelinen noktanın küçümsenmemesi gerektiğini belirten Akyıldız, şöyle devam etti:



“En düşük devlet memuru maaşı, 2009 Temmuz itibariyle 1062 TL'ye çıktı. Açlık sınırı Temmuz 2009 itibariyle 1032 TL olacaktır. Kamu çalışanlarının açlık sınırının üzerine taşıyan bir politika sonuç vermiştir. Önümüzdeki süreçte kamu çalışanlarının gelirini 2 bin 200 TL olan yoksulluk sınırının üzerine çıkarmak için mücadele vereceğiz. Üçüncü aşama ise kamu çalışanlarının refah düzeyine ulaştırmaktır.''



Akyıldız, bazı sendikaların 29 Mart yerel seçimlerinin ardından düşüş trendine gireceklerini, Kamu- Sen'in ise 400 bin olan üye sayısını 600 bine çıkarabileceğini söyledi.



TRT’ye Kürtçe tepkisi



Akyıldız, bazı aydınların başlattığı Ermenilerden özür dileme kampanyasını da eleştirdi. Ermenilerin 1915- 1918 yılları arasında 350 bin Türk'ü katlettiğini söyleyen Akyıldız, asıl özrün bunun için dilenmesi girektiğini söyledi. Akyıldız, Türkiye Kamu- Sen olarak, TRT bünyesinde kurulan kanalla 24 saat Kürtçe yayın yapılmasının, Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla Danıştay'da dava açtıklarını da belirterek, dileyenin Kürtçe konuşmasından rahatsızlık duymadıklarını, ancak ileşitim sorunu yaşanacağını öne sürdü. Akyıldız, ``Ticari ve sosyal ilişkimiz var. Binlerce yıldır kız alıp verdik. Bu ülkede yaşıyorsak, birbirimizi anlamamız gerekiyor. Ancak, Anayasa'ya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin dili Türkçe'dir. TRT, devletin kurumudur. Türkçe'nin geliştirilmesi sorumluluğunu taşımaktadır. Bu kuruma 24 saat başka bir dilde yayın yapması zorunluluğu getiriyorsunuz. Bize göre bu Anayasa'ya aykırıdır. Özel televizyonlar Kürtçe yayın yapabilir'' dedi.



Davos’un etkisi



Basbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Davos'ta toplantıdaki sözlerine ve davranışına destek verdiklerini belirten Akyıldız, ``Ancak 3 yıldır Kuzey Irak'ta 1 milyon müslümanın öldürülmesine ses çıkarmamanızı anlayamıyoruz. Günde 15 askerimizi şehit eden PKK destekçisi Barzani'ye karşı tavrınızı anlayamıyoruz. Türkiye'ye dayatmalarda bulunan ABD ve AB'ye karşı tavrınızı anlayamıyoruz'' dedi.

