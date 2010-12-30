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Politika

BİRCAN AKYILDIZ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

30 Aralık 2010 20:21

-BİRCAN AKYILDIZ KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve yönetim kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.  Basına kapalı olarak gerçekleşen ve yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından açıklamada bulunan Akyıldız, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.  Görüşmede, hükümetin çalışanların yararına olmadığını düşündükleri girişimlerini dile getirdiklerini kaydeden Akyıldız, ''Görüşme sırasında özellikle çoğu maddesi çalışanların zararına olan 'Torba tasarı' gündeme geldi. Biz, bu tasarının olumlu maddelerinin tasarıdan ayrıştırılarak TBMM'de görüşülmesinden yanayız. Bize göre bu tasarı torba değil, çorba halini almış durumda. Yasalaşması durumunda devlet memurlarını ciddi sıkıntıya düşürecek'' dedi.  Akyıldız, görüşmede Kılıçdaroğlu'na toplu iş sözleşmelerinin uluslararası tanımlara ve standartlara göre yapılması konusunda da taleplerini ilettiklerini bildirdi.  Akyıldız, ayrıca son günlerde tartışma konusu haline gelen ''özerklik ve iki dil'' konusundaki rahatsızlıklarını da aktardıklarını söyledi.  Anayasa'nın ''değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek'' maddelerinin tartışılmasından büyük rahatsızlık duyduklarını ifade eden Akyıldız, ''Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, sayın Kılıçdaroğlu, taleplerimizi her ortamda kamuoyuna anlatacağını ayrıca Meclis kürsüsünden de dile getireceğini söyledi'' dedi.

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