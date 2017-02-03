"Birbirine zıt kanaldan beş siyasetçiyi "hayır" için bir araya getirme başarısı Erdoğan'ın hesabına yazılmalı"

Aydın Engin*

Bir panel izledim. İstanbul’da bir otelde panelistleriyle ve izleyicileriyle ilginç, çok ilginç ve bir o kadar da önemli ve anlamlı bir panel...

Panelistlerin söylediklerinin özetini haberde okursunuz. Beni etkileyen özellikle panelistlerin kompozisyonu oldu.

Adnan Menderes’in Demokrat Partisi’nden Demirel’in Adalet Partisine, yine Demirel’in Doğruyolu’na kadar siyasetin hep “o kanadında” yer almış, TBMM başkanlığı yapmış Hüsamettin Cindoruk. Mesleğimizin en kıdemlilerinden bir gazeteci, ayrıca partinin çok sıkıntılı bir döneminde CHP Genel Başkanlığı’nı sırtlamış Altan Öymen. AKP kurucusu, AKP’de Başbakan Yardımcılığı’ndan Anayasa Komisyonu Başkanlığı’na kadar en kilit görevlerde bulunmuş Ertuğrul Yalçınbayır. CHP’den milletvekilliği de yapmış ama asıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) yıllarca görev yapmış bir yargıç, bir hukuk bilgesi Rıza Türmen. Çöküş döneminde ANAP Genel Başkanlığı’nı üstlenmiş ve merkez sağ bir partide sahici bir demokrat olunabileceğini kanıtlamış ve kanıtlamaya devam eden NesrinNas. Bir yandan dünyanın en seçkin fizikçileri arasında yer alma onuruna erişmiş, ama aynı zamanda bütün hayatı sosyalizm ve özgürlükler için mücadele ile geçmiş profesör Ayşe Erzan...

Biri bana bu siyasal yaşamları çok ayrı, hatta zıt kanallarda akmış beş kıdemli ve seçkin siyasetçinin bir panelde bir araya geleceklerini ve hepsinin “OHAL koşullarında anayasa yapılamaz. Bu anayasa değişikliğine evet denemez” yargısında amasız fakatsız buluşacaklarını söyleseydi inanmakta zorlanırdım.

Paneli izlerken kafamda bir soru çengellendi:

Panel masasının ardında sıralanan bu beş ünlü ve ağırlığı olan yurttaşı bir araya getirme başarısı kimin hesabına yazılmalı?

Paneli düzenleyen Yurttaş Girişimi ve Barış Bloku aktivistlerinin mi?

Bence hayır. Bildiğim kadarıyla panelist davetleri için çok çabalamadılar. Çağrılarını yaptılar ve beş panelist de duraksamadan kabul etti.

O halde bu kimin başarısı?

Bence bunu AKP’yi artık tek başına temsil eden, AKP’nin yaptıkları ve yapacaklarından tek sorumlu durumunda olan Recep Tayyip Erdoğan başardı.

Önümüze sunacağı anayasa değişikliği bu ülkede birbirinden çok farklı beş siyasetçiyi ve onlar kadar farklı görüşlere sahip bir salon dolusu izleyiciyi sadece Tayyip Erdoğan zihniyeti ve marifetleri bir araya getirebilirdi.

Nitekim dün bunu başardı...

Bu yazı Cumhuriyet'ten alınmıştır