Birbiri ardına gelen zamlar turizmciyi sezon öncesi vurdu; "Ortalama yüzde 40-50 oranında zam gelecek"

Sezon yaklaşırken fahiş elektrik faturalarıyla karşılaşan turizmciler zamların yerli turisti etkileyeceğini, bu yıl orta sınıfın tatil yapmasının imkânsız olacağını belirtiyor.

Çeşitli kentlerde eylemlerle faturalara karşı çıkan turizmciler, henüz sezon başlamadan yüzde 100’ün üzerinde elektrik zammıyla karşılaştıklarını, yoğun sezonda neyle karşılaşacaklarını ise tahmin bile edemediklerini açıkladı. Cumhuriyet'in haberine göre, hem erken rezervasyonlarda hem de sezon fiyatlarında revizyona giden turizmciler, ortalama yüzde 40-50 oranında zam yapmak zorunda olduklarını belirtiyor.

“Yeni fiyatlarla yerli turistin alım gücü yüzde 75-80 oranında düşer”

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Serdar Karcılıoğlu, aralıkta 165 odalı 2 bin 700 geceleme yapılmış bir otele 65 bin TL elektrik faturası geldiğini aynı otelde ocakta geceleme sayısı bin 668 olurken faturanın 163 bin TL’ye çıktığını açıkladı. Karcılıoğlu, şöyle konuştu:

“Şimdi bu otel işletmecisi sıcaklıklar artınca klimaların çalışması ile ne kadar ödeyeceğini hayal bile edemiyor. Şimdi bu yılki absürt maliyetleri yansıtmak zorundayız. Yeni fiyatlarla yerli turistin alım gücünün yüzde 75-80 oranında düşeceğini düşünüyorum. Bu yılı yabancı turistle kurtarmak zorundayız. Döviz artışından kaynaklı çevrenin ucuz turizm cenneti oluyoruz.”

Yerli turiste çadır kaldı

Enerji zamlarının ardından en az yüzde 40-50 zam yapmak zorunda olduklarını söyleyen Küçük Otelciler Birliği Başkanı Ertan Ustaoğlu, “Bir otelde 2 kişi de kalsa ışıkları söndüremeyiz. Zam yapmak zorunlu. Bu durumda da orta gelirli yurttaş ancak çadır tatili yapabilecek gibi duruyor” dedi.