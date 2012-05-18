İlk albümüyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Halil Sezai: Biraz zeki olsaydım, şu saçı daha önce kullanırdım. Magazinin bir kısmı çirkef haberlerle yürüyor: Şahan'ı takdir ediyorum

Halil Sezai, Habertürkte Ece Üner'in sorularını yanıtladı. "Ağlamışız" şarkısının klibi ilk kez Habertürk 'te yayınlanan Halil Sezai, Şahan Gökbakar 'ın kendisini konu ettiği skeçi de kahkahalarla izledi.

Şahan Gökbakakar'la arasının açık olduğu haberlerini reddeden Halil Sezai, "Gerçekten magazinin bir kısmı çirkef haberlerle yürüyor. İnsanlar buna ne kadar inanıyor bilmiyorum ama bizi Şahan'la birbirimize düşürmeye çalıştırlar. Öyle bir şey yok. Ben Şahan'ı seviyorum, takdir de ediyorum" dedi.

"Biraz zeki olsaydım, şu saçı daha önce kullanırdım" diyen Halil Sezai, annesinin bir gün kuaföre "Halil Sezai saçı istiyorum" dediğini, kuaförün de "Haftada üç kez o saçı yapıyoruz" dediğini aktardı.

Çeşitli platformlarda kendisiyle ilgili yorumlara yanıt veren Halil Sezai, "İnsanların derdi çok garip geldi. Zeka seviyesi düşük muhabbetler yapılıyor. Beğenmeyen beğenmez, dinleyen dinler. Benim mantığım o" şeklinde konuştu.